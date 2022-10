Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (7/10), Saat Rupiah Tembus Rp15.200

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (7/10/2022).

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.05 WIB, nilai tukar rupiah dibuka melemah 54,0 poin atau turun 0,36 persen sehingga berada di posisi Rp15.241 per dolar AS. Sementara itu, Indeks dolar AS terpantau turun 0,05 persen atau 0,058 poin ke level 112,12.

Mata uang lain di kawasan Asia juga terpantau melemah terhadap dolar AS pada pembukaan hari ini. Hanya yen Jepang yang menguat tipis 0,06 persen terhadap greenback.

Pelemahan terdalam terjadi pada won Korea Selatan yang melemah 0,55 persen, kemudian disusul rupee India melemah 0,45 persen terhadap dolar AS. Peso Filipina terpantau melemah 0,37 persen dan ringgit Malaysia turun 0,31 persen terhadap dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah dibuka berfluktuatif pada perdagangan hari ini, tetapi melemah di rentang Rp15.170—Rp15.230 per dolar AS.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.226 dan harga jual sebesar Rp15.246 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.055 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.355 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp)/Jual (Rp)

TT Counter Rp15.055/Rp15.355

E Rate Rp15.226/Rp15.246

Bank Notes Rp15.055/Rp15.355

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.228 dan Rp15.248 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.150 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp)/Jual (Rp)

TT Counter Rp15.150/Rp15.350

E Rate Rp15.228/Rp15.248

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.49 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.220 dan harga jual sebesar Rp15.240 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.175 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.225 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp)/Jual (Rp)

TT Counter Rp15.000/Rp15.350

E Rate Rp15.220/Rp15.240

Bank Notes 15.175 15.225

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp15.226 dan Rp15.246

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.075 per dolar AS dan harga jual sebesar 15.425 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp)/Jual (Rp)

TT Counter 15.075 15.425

E Rate 15.226 15.246

Bank Notes 15.075 15.425

