BRI (BBRI) Pakai Mobil Listrik Hyundai Ioniq dan Motor Listrik Gesits untuk Kendaraan Operasional

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) proaktif mendukung pemerintah mencapai target net zero emission pada 2060 dan berkontribusi menahan pemanasan suhu bumi agar tidak melebihi 1,5 derajat hingga 2 derajat celcius.

Terkait upaya tersebut, emiten bersandi BBRI ini telah menggunakan kendaraan listrik dalam operasional bisnisnya. Hingga saat ini, perseroan menggunakan 30 mobil listrik Hyundai Ioniq di Regional Office (RO) sebagai kendaraan operasional.

Ada juga 50 motor listrik Gesits yang digunakan para tenaga pemasar BRI. Selain itu, BRI juga memiliki berbagai inisiatif lain untuk mendukung pengurangan emisi sekaligus wujud implementasi nilai-nilai environmental, social, and governance (ESG).

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengungkapkan penggunaan sumber daya ramah lingkungan dan energi baru terbarukan (EBT) secara gradual akan terus ditingkatkan.

“BRI tentu menyadari langkah untuk menjaga kelestarian bumi perlu dijalankan sedini mungkin. Kami melihat bahwa penggunaan energi ramah lingkungan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ujar Andrijanto dikutip Sabtu (8/10/2022).

Andrijanto mengungkapkan penggunaan sumber daya ramah lingkungan di BRI antara lain implementasi green building, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau solar panel, hingga kendaraan listrik.

BRI juga meresmikan Menara BRILian pada 17 Agustus 2022. Gedung baru ini mendapatkan sertifikasi green building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) kategori Gold.

Menara BRILian secara siklus hidupnya, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga renovasinya mampu menciptakan dampak positif terhadap iklim serta lingkungan.

Hal ini ditopang oleh efisiensi sumber daya dengan teknologi terbarukan, penerapan konsep zero run off dalam aspek konservasi dan pengelolaan air hujan, material reuse and recycle yang dapat menghemat konsumsi energi listrik mencapai 19,29 persen dari desain konvensional.

Di samping itu, BRI juga akan menggunakan energi ramah lingkungan sebagai sumber daya melalui PLTS di 8 unit kerja yang tersebar di beberapa wilayah yakni Bandung, Denpasar, Jakarta, Malang, dan Yogyakarta.

Menurut perhitungan BRI, penggunaan PLTS atau solar panel ini dapat menghemat energi hingga 5 persen di branch office. Sementara dalam perhitungan lainnya, penggunaan mobil listrik juga diketahui lebih ekonomis dibandingkan kendaraan konvensional.

