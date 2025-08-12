Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perkuat Pasar Modal, OJK Kaji Praktik Universal Banking

OJK sedang mengkaji universal banking untuk mendukung pasar modal Indonesia, memungkinkan bank berperan lebih luas dalam transaksi keuangan dan investasi.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 09:51
Share
Ilustrasi logo OJK, Rabu (16/7/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ilustrasi logo OJK, Rabu (16/7/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • OJK sedang mengkaji penerapan universal banking untuk mendukung kemajuan pasar modal di Indonesia.
  • Universal banking menggabungkan fungsi bank komersial dan bank investasi, memungkinkan bank untuk memperdagangkan instrumen keuangan dan valas serta produk derivatifnya.
  • Penerapan universal banking memerlukan revisi UU Perbankan agar bank dapat berfungsi sebagai pialang, manajer investasi, dan perusahaan asuransi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji kemungkinan penerapan universal banking, guna mendukung kemajuan pasar modal di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, saat ini Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae tengah mengkaji penerapan universal banking di Tanah Air.

“Nanti boleh ngobrol dengan Pak Dian untuk kemajuan pasar modal, termasuk yang sangat menarik pengkajian tentang universal banking,” ungkap Mahendra di Jakarta, dikutip Selasa (12/8/2025).

Untuk diketahui, universal banking merupakan konsep gabungan dari bank komersial dan bank investasi. Saat ini, perbankan dan pasar modal Indonesia masih memisahkan antara bank komersial dan bank investasi.

Di Indonesia, perbankan sudah masuk ke pasar modal tetapi belum utuh lantaran hanya dapat melakukan transaksi surat utang negara (SUN) melalui mesin transaksi dan settlement di Bank Indonesia (BI).

Transaksi SUN membuat bank harus melaporkan setiap transaksi tersebut ke Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) PT Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi bukan sebagai anggota bursa (AB). Saat ini baru sekuritas yang boleh menjadi AB, sekaligus menjadi pemegang saham BEI.

Baca Juga

Wacana penerapan universal banking di Indonesia bukanlah hal baru. Dalam arsip Harian Bisnis Indonesia, Bank Indonesia pada 2007 sempat mengkaji kemungkinan mengizinkan perbankan menerapkan prinsip universal banking.

Melalui konsep ini, bank selain menyediakan jasa layanan keuangan mencakup menghimpun dan menyalurkan pendanaan, bank juga dapat memperdagangkan instrumen keuangan dan valas serta produk derivatifnya.

Bank juga dapat menjamin emisi utang dan saham baru, berfungsi sebagai pialang, manajer investasi, dan bahkan sebagai perusahaan asuransi.

Kabiro Stabilitas Sistem Keuangan BI kala itu, Wimboh Santoso, mengatakan, praktik seperti ini umum dilakukan oleh perbankan internasional.

“Implikasinya universal banking harus masuk Undang-undang (UU). UU Perbankan perlu direvisi, supaya clear bank bisa menjadi universal banking,” tuturnya.

Dia menyampaikan, kemungkinan ini tengah diteliti untuk kemudian diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembahasan rancangan UU Perbankan. Selanjutnya, aturan lebih rinci akan diatur dalam peraturan BI (PBI).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing
Premium
5 menit yang lalu

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja
Premium
45 menit yang lalu

Menguji Jurus Unilever Indonesia (UNVR) Pulihkan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Komdigi Bakal Bisa Langsung Take Down Pinjol Ilegal, Aturan Baru Disiapkan

Komdigi Bakal Bisa Langsung Take Down Pinjol Ilegal, Aturan Baru Disiapkan

IPO Sepi Peminat, Danantara-OJK 'Jemput Bola' Hidupkan Pasar Modal RI

IPO Sepi Peminat, Danantara-OJK 'Jemput Bola' Hidupkan Pasar Modal RI

KAMUS BURSA: Apa definisi global/universal banking?

KAMUS BURSA: Apa definisi global/universal banking?

Proyeksi Nasib IHSG saat HUT ke-48 Pasar Modal RI, Tembus 8.000?

Proyeksi Nasib IHSG saat HUT ke-48 Pasar Modal RI, Tembus 8.000?

IPO Lighthouse Digenjot, BEI Incar 1.200 Emiten Tercatat pada 2029

IPO Lighthouse Digenjot, BEI Incar 1.200 Emiten Tercatat pada 2029

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

IHSG Dibuka Menguat ke 7.668, Saham BREN, DSSA & TLKM Tancap Gas

IHSG Dibuka Menguat ke 7.668, Saham BREN, DSSA & TLKM Tancap Gas

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Komdigi Bakal Bisa Langsung Take Down Pinjol Ilegal, Aturan Baru Disiapkan
Fintech
20 menit yang lalu

Komdigi Bakal Bisa Langsung Take Down Pinjol Ilegal, Aturan Baru Disiapkan

Perkuat Pasar Modal, OJK Kaji Praktik Universal Banking
Perbankan
24 menit yang lalu

Perkuat Pasar Modal, OJK Kaji Praktik Universal Banking

Riset AFPI: Outstanding Pinjol Ilegal Bisa Capai Rp260 Triliun
Fintech
43 menit yang lalu

Riset AFPI: Outstanding Pinjol Ilegal Bisa Capai Rp260 Triliun

Rapor Hijau Bank Asal Negeri Jiran (BNGA, NISP Cs), Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?
Perbankan
2 jam yang lalu

Rapor Hijau Bank Asal Negeri Jiran (BNGA, NISP Cs), Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?

Prospek Bank CIMB, Maybank, OCBC, UOB, & Permata hingga Akhir 2025
Perbankan
7 jam yang lalu

Prospek Bank CIMB, Maybank, OCBC, UOB, & Permata hingga Akhir 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

2

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

3

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

4

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

5

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Pinang Kering Naik di Kendari
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

2

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

3

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

4

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

5

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030