BCA Finance Menangi Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022

Bisnis.com, JAKARTA — PT BCA Finance menjadi pemenang dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022 dalam kategori Best Performance Multifinance dengan aset multifinansial kurang dari Rp10 triliun.

BCA Finance mengungguli sejumlah kandidat lain seperti Maybank Indonesia Finance, Komatsu Astra Finance, Orix Indonesia Finance, dan Cimb Niaga Auto Finance.

Perusahaan ini hadir sejak 1981 dengan PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation (CSML) sebagai cikal bakalnya. Perusahaan didirikan dengan fokus usaha pada pembiayaan komersial, seperti pembiayaan mesin-mesin produksi, alat berat dan transportasi, dengan pemegang saham terdiri dari PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan Japan Leasing Corporation.

Pada 2001, Bank Central Asia resmi mengambil alih kepemilikan saham mayoritas CSML. Pengambilalihan itu diikuti dengan perubahan nama perusahaan menjadi PT Central Sari Finance (CSF) dan mengubah fokus usaha menjadi pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya roda empat atau lebih dengan kondisi baru. Pada 2003, perusahaan memulai kerja sama dengan BCA dalam memasarkan pembiayaan bagi nasabah BCA.

Dalam rangka memperkuat branding di masyarakat, nama BCA Finance mulai dipakai sejak 2005. Perubahan nama disusul dengan perluasan jaringan usaha di berbagai wilayah pada 2011—2012.

Di tengah tantangan pandemi dan perubahan perilaku masyarakat, BCA Finance mempercepat terjadinya transformasi digital. Perusahaan merespons situasi dengan turut mempercepat transformasi digital di internal, baik dalam aspek pemasaran, layanan dan proses operasional Perusahaan secara menyeluruh.

Sebagaimana diwartakan Bisnis sebelumnya, anak usaha BBCA ini percaya diri mampu mencapai target kinerja periode 2022, di tengah potensi lesunya permintaan kredit mobil akibat kenaikan harga BBM.

Direktur Utama PT BCA Finance Roni Haslim optimistis bisa mencapai target Rp28 triliun, didorong oleh kesuksesan mempertahankan pertumbuhan kinerja pembiayaan sepanjang tahun berjalan di level dua digit.

“Penyaluran pembiayaan BCA Finance setiap bulan terus naik dan sudah hampir setara periode normal. Totalnya sejak awal tahun sampai Agustus 2022 mencapai Rp20,28 triliun, naik 31 persen [yoy] ketimbang periode sama tahun lalu,” ujarnya awal September.

Bisnis Indonesia Group menganugerahkan 34 penghargaan kepada perusahaan maupun pemimpin puncak bisnis pilihan, khususnya yang bergerak di industri keuangan dan pasar modal, melalui penganugerahan ini.

Harapannya, industri keuangan dan pasar modal di Tanah Air, baik bank, asuransi, multifinance, maupun sekuritas semakin terpacu untuk berperan lebih besar dalam pemulihan perekonomian. BIFA sendiri hadir sebagai bentuk penghargaan individu dan perusahaan finansial yang berhasil mencatatkan kinerja menonjol dan efisiensi tinggi serta konsisten berada dalam koridor praktik berbisnis yang baik.

“Beragam inovasi telah dilakukan oleh perusahaan maupun individu-individu yang terlibat dalam industri keuangan maupun investasi di pasar modal demi meningkatkan efisiensi, menaikkan kinerja, bertahan di tengah pandemi, hingga bertransformasi menyiasati dinamika ekonomi global. Tentu saja, keberhasilan dan kreativitas menghadapi tantangan-tantangan semacam ini layak untuk mendapatkan penghargaan,” ujar Presiden Komisaris Jurnalindo Aksara Grafika (Bisnis Indonesia) Hariyadi Sukamdani.

Adapun BIFA 2022 adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan finansial di Indonesia. Penghargaan ini merupakan evolusi dari Bisnis Indonesia Banking Award (BIBA), yang pada tahun sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank yang paling efisien dan memiliki kinerja terbaik.

Sejak 2017, Bisnis Indonesia mulai memperluas cakupan penghargaan, sehingga tidak terbatas pada bank saja, tetapi juga mencakup lembaga asuransi dan multifinance. Pada BIFA 2022 ini, terdapat enam kategori penghargaan, yang telah melalui penilaian yang ketat dari dewan juri, yaitu The Best Performance Bank, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, The Most Efficient Multifinance, dan The Best Performance Securities Company.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Award 2022 kali ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan kepada tiga pimpinan puncak perusahaan sebagai Best CEO. Selain itu, ada juga penghargaan khusus atau Special Award yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sidang dewan redaksi.

