Promo Kredit Mobil BCA Finance, MTF Sampai TAF per Oktober 2022

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa perusahaan pembiayaan (multifinance) pemain kredit mobil terlihat makin gencar menghadirkan promo menarik sejak Oktober 2022 sampai akhir tahun.

Penawaran bunga spesial dan uang muka (DP) rendah ini harapannya bisa menjadi angin segar buat para konsumen yang berencana membeli atau berganti mobil, kendati kondisi ekonomi tengah bergejolak dalam beberapa waktu belakangan.

Promo terbaru dari leasing dengan produk kredit mobil yang populer di Tanah Air:

1. BCA Finance

Perusahaan pembiayaan anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) ini tengah menggelar empat promo yang berlangsung sampai akhir Desember 2022.

Pertama, DP kredit mobil baru hanya 5 persen saja dengan bunga mulai 2,77 persen, untuk mobil penumpang dengan tipe tertentu. Kedua, untuk mobil bekas, BCA Finance juga menawarkan DP hanya 10 persen dan bunga 7,5 persen, untuk wilayah, tipe, dan tahun kendaraan tertentu.

Selain itu, sampai akhir tahun nanti BCA Finance juga menghadirkan promo mobil premium, misalnya Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, Honda C-RV dan beberapa merek lain, dengan bunga hanya 7,5 persen untuk tenor 1-4 tahun.

Terakhir, BCA Finance kembali menghadirkan Mini for Max, yaitu mengakomodasi konsumen persen membayar DP 20 persen untuk tenor 8 tahun. Lewat program ini, konsumen bisa mencicil murah 30 persen dari harga mobil selama 4 tahun. Sisanya, atau sekitar 50 persen dari harga mobil, dapat dilunasi atau langsung dicicil kembali selama 4 tahun berikutnya.

2. Toyota Astra Finance

PT Toyota Astra Financial Services alias TAF, leasing bagian Grup Astra untuk pembiayaan mobil baru merek Toyota, Lexus, dan Daihatsu, tengah menghadirkan berbagai promo dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-17, berlaku sampai akhir Oktober 2022.

Promo untuk seluruh mobil penumpang Toyota dan Daihatsu bertajuk TAF Super Seventeen Promo ini terbagi dua, DP 30 persen untuk bunga 1,7 persen dengan tenor 6 bulan yang turut diwarnai cashback mulai Rp1,7 juta, atau DP 25 persen untuk bunga mulai 2,7 persen dengan tenor 12 bulan.

Selain itu, paket Spektakuler yang berlaku untuk model Toyota All New Veloz, All New Avanza TSS, Raize dan New Rush juga masih berlaku sampai akhir bulan ini.

Konsumen bisa memilih sendiri salah satu dari 7 tipe paket Spektakuler, antara lain DP 10 persen sampai 20 persen yang gratis asuransi 2 tahun, atau bunga mulai 0 persen untuk tenor 1 tahun dengan free admin dan free asuransi, atau bunga mulai 0 persen untuk tenor 2 tahun.