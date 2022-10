Hari ini Bisnis Beri Penghargaan Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022, Simak Pemenangnya di Sini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Financial Award 2022 atau BIFA 2022 hari ini, Kamis (13/10/2022). Acara berlangsung di JS Luwansa Hotel, Jakarta mulai pukul 13.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Tahun ini BIFA akan dibuka oleh Hariyadi Sukamdani selaku Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara akan menjadi pembicara kunci.

Adapun BIFA 2022 adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan finansial di Indonesia. Penghargaan ini merupakan evolusi dari Bisnis Indonesia Banking Award (BIBA), yang pada tahun sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank yang paling efisien dan memiliki kinerja terbaik.

Sejak 2017, Bisnis Indonesia mulai memperluas cakupan penghargaan, sehingga tidak terbatas pada bank saja, tetapi juga mencakup lembaga asuransi dan multifinance.

Pada BIFA 2022 ini, terdapat enam kategori penghargaan, yang telah melalui penilaian yang ketat dari dewan juri, yaitu The Best Performance Bank, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, The Most Efficient Multifinance, dan The Best Performance Securities Company.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Award 2022 kali ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan kepada tiga pimpinan puncak perusahaan sebagai Best CEO. Selain itu, ada juga penghargaan khusus atau Special Award yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sidang dewan redaksi.

Sebagaimana penetapan penerima apresiasi Bisnis Indonesia Financial Award 2022 oleh Dewan Juri, penghargaan khusus oleh Dewan Redaksi Bisnis Indonesia ini menjunjung tinggi kredibilitas dan integritas dengan mendasarkan pada sejumlah parameter dan kriteria yang ketat.

Untuk mengentahui lebih lanjut penerima penghargaan BIFA tahun ini, simak laporannya secara langsung di sini mulai pukul 13.00 WIB.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :