Allianz Life Indonesia Beberkan Tips Memilih Produk Asuransi yang Tepat

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi dinilai sangat penting tidak hanya yang sudah berumur saja, namun juga penting bagi milenial. Tentunya asuransi yang harus dimiliki adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan yang mampu memproteksi nasabah secara jangka panjang.

Chief Product Officer Allianz Life Indonesia Himawan Purnama mengatakan, untuk memilih asuransi yang tepat tentunya perlu untuk melihat terlebih dahulu kondisi seperti apa yang sedang dibutuhkan oleh calon nasabah. Sehingga mereka bisa memilih nantinya apakah membutuhkan asuransi jiwa atau pun kesehatan.

“Mengenai produk yang sesuai, kita perlu memahami kondisi terlebih dahulu. Apabila kebutuhan nya diperuntukan menghidup orang tua nya untuk berjaga-jaga jika hal tidak diinginkan terjadi, maka asuransi jiwa yang tepat. Namun jika untuk kebutuhan pribadi dan nasabah tersebut hanya bergantung terhadap bisnis yang dia miliki, maka asuransi kondisi kritis yang sesuai,” ujar Himawan dalam webinar Allianz Life Indonesia, Rabu (16/11).

Calon nasabah utamanya anak muda sudah bisa memiliki produk asuransi untuk memproteksi diri ke depannya. “Jadi bisa di mulai dari apa yang ingin lebih dilindungi terlebih dahulu, tentunya sesuai kebutuhan,” ujar dia.

Product Marketing and Health Service Allianz Life Indonesia Sukarno menambahkan, risiko akan selalu ada, tinggal disesuaikan dengan tahapan kehidupan atau kondisi financial value yang dimiliki nasabah.

“Nasabah tidak perlu menunggu kondisi finansial nya besar, milenial pun sudah bisa memiliki produk asuransi. Karena saat ini produk-produk asuransi sudah luas dan banyak pilihannya,” ujar dia.

Selain menyesuaikan kebutuhan, nasabah juga perlu untuk mengetahui layanan tambahan yang dimiliki produk asuransi yang akan dibeli. Hal ini akan membantu supaya apabila nasabah membutuhkannya, nasabah tidak perlu pusing lagi karena di produk yang akan dibeli sudah lengkap.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan, asuransi adalah angka panjang. Sangat penting untuk nasabah memperhatikan prospek asuransi secara jangka panjang. Pastikan perusahaan asuransi bisa memberikan proteksi dan layanan yang bagus untuk jangka panjang.

