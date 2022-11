CIMB Niaga (BNGA) Sabet 3 Penghargaan ABF Corporate & Investment Banking Awards 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) kembali meraih tiga penghargaan bergengsi pada ajang Asian Banking and Finance (ABF) Corporate & Investment Banking Awards 2022.

Penghargaan tersebut yaitu Corporate and Investment Bank of the Year - Indonesia, Syndicated Loan of the Year - Indonesia, dan Corporate Client Initiative of the Year - Indonesia.

CIMB Niaga dinilai sebagai bank yang berhasil dalam mengelola pertumbuhan bisnis, tetap memberikan layanan terbaik kepada debitur, dan menghadirkan inisiatif inovatif di tengah kondisi bisnis yang menantang akibat pandemi.

ABF Corporate and Investment Banking Awards merupakan program penghargaan tahunan yang diberikan untuk mengapresiasi perbankan di kawasan Asia. Tahun ini, penghargaan diberikan kepada lebih dari 45 bank dan lembaga keuangan dari berbagai negara Asia berdasarkan pencapaian di bidang pembiayaan investasi dan korporasi tahun 2021.

Direktur Business Banking CIMB Niaga Rusly Johannes mengatakan penghargaan yang diberikan merupakan pengakuan atas konsistensi CIMB Niaga dalam memberikan solusi dan layanan pembiayaan yang relevan kepada nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjawab tantangan yang dihadapi di tengah pandemi tahun lalu.

“Apresiasi dari lembaga independen ini menjadi salah satu penyemangat kami sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia untuk terus aktif dalam berbagai proyek pembiayaan sindikasi,” kata Rusly dalam siaran pers, Rabu (23/11/2022).

Baca Juga : CIMB Niaga (BNGA) Dukung Potensi Kredit Batu Bara Kaltim

Rusly menambahkan CIMB Niaga akan terus berinovasi dalam mengembangkan bisnis pembiayaan korporasi dan investasi, sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada para debitur, termasuk dengan memanfaatkan layanan perbankan digital.

Untuk diketahui, tahun ini merupakan keempat kalinya sejak 2019 CIMB Niaga menerima penghargaan ABF khususnya dua kategori pertama, yaitu Corporate and Investment Bank of the Year – Indonesia dan Syndicated Loan of the Year – Indonesia. Adapun kategori Corporate Client Initiative of the Year – Indonesia adalah yang kedua kalinya sejak 2021.

Rusly menuturkan predikat Corporate and Investment Bank of the Year – Indonesia dan Syndicated Loan of the Year – Indonesia diberikan atas keberhasilan CIMB Niaga dalam mengelola tantangan bisnis selama pandemi, dengan menerapkan best practice dan proses uji tuntas yang lebih ketat dan menyeluruh sehingga dapat mengidentifikasi industri utama yang tangguh selama pandemi.

Baca Juga : CIMB Niaga (BNGA) Beberkan Cara Penetrasi Digital di Kalimantan

Dengan demikian CIMB Niaga tetap dapat mendukung debitur dan secara hati-hati melakukan transaksi baru yang menguntungkan. Hal ini terbukti dalam proyek pembiayaan akuisisi merek susu kemasan terkemuka di Indonesia dimana CIMB Niaga menunjukan kepemimpinannya dan berperan sebagai MLAUB (Mandated Lead Arranger, Underwriter dan Bookrunner).

Sementara untuk kategori Corporate Client Initiative of the Year – Indonesia, CIMB Niaga dinilai sukses dalam membantu klien yang memiliki jaringan rumah sakit dalam mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses operasi cash management secara end to end dari manajemen pembayaran, penagihan dan likuiditas.

Dalam hal ini CIMB Niaga memanfaatkan [email protected] sebagai platform digital terpadu dan menggabungkannya dengan layanan cash collection melalui mesin Electronic Data Capture (EDC), Virtual Account (VA), OCTO Cash, dan QRIS sehingga dapat mengontrol pergerakan kas untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

“Kami merasa terhormat mendapatkan penghargaan ini,” kata Rusly.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bnga cimb niaga perbankan