Nasabah PaninBank KCP Boyolali Menangkan Mercedez-Benz All The New C 200

Bisnis.com, JAKARTA - Pengundian tahap pertama Panin Super Bonanza 2022 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 di Jakarta. Hadiah Utama Mercedes-Benz The All New C 200 dimenangkan oleh Nasabah PaninBank KCP Boyolali. Hadiah telah diserahkan kepada nasabah yang beruntung pada tanggal 12 Oktober 2022.

Setiap bulan PaninBank membagikan hadiah kepada nasabah berupa Hadiah Utama Mercedes-Benz The All New C 200 untuk 1 Pemenang, Hadiah Uang Tunai sebesar Rp10 Juta untuk 99 Pemenang, Hadiah Uang Tunai sebesar Rp5 Juta untuk 500 Pemenang dengan total pemenang sebanya 600 pemenang tiap bulan.

Program Panin Super Bonanza 2022 secara resmi dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022 dan akan berakhir pada 31 Juli 2023.

Presiden Direktur PaninBank, Herwidayatmo, mengungkapkan bahwa “Program Panin Super Bonanza telah mempunyai brand image yang kuat di masyarakat serta menjadi “motor penggerak” peningkatan CASA Bank. Panin Super Bonanza menawarkan suku bunga yang sangat kompetitif, hadiah yang spektakuler, biaya transaksi yang sangat terjangkau serta berbagai fasilitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, pembelian dan transfer melalui Mobile Panin, InternetPanin dan ATMPanin.

Program Panin Super Bonanza yang sudah berjalan selama 19 tahun ini sangat diminati masyarakat dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya saldo Tabungan, dari Rp. 44,62 triliun pada tahun 2020, menjadi Rp. 50,73 triliun pada akhir Juni 2022. Rasio CASA juga terus menunjukkan peningkatan dari dari 39,40% pada tahun 2020 menjadi 46,61% pada akhir Juni 2022. Dengan keberhasilan tersebut, PaninBank menargetkan rasio CASA menjadi 49,08% pada akhir tahun 2022”.

Pimpinan Cabang PaninBank KCU Solo, optimis bahwa produk-produk dan jasa yang ditawarkan PaninBank akan dapat diterima oleh masyarakat Solo dan sekitarnya. PaninBank siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat Solo dengan produk yang terbaik dan sesuai kebutuhan nasabah sekarang.

