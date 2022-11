Mastercard Beri 13 Penghargaan di Acara Academy 2.0 Appreciation Day

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mastercard Academy 2.0 merayakan ulang tahun ketiga dengan menganugerahkan 13 penghargaan kepada mentor, institusi, dan sejumlah lembaga yang mendorong transformasi digital masyarakat.

Director Public Policy Mastercard Indonesia Wilson Siahaan menjelaskan pihaknya turut berpartisipasi dalam mendorong agenda transformasi digital di Indonesia.

"Kami mendukung agenda transformasi digital Indonesia dengan membangun kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membekali 100 ribu orang di Indonesia," pungkas Wilson di Jakarta pada Selasa (29/11/2022).

Untuk diketahui, Mastercard Academy 2.0 hingga saat ini telah membekali keterampilan digital kepada lebih dari 160.000 masyarakat di Indonesia pada tahun ini.

President Director PT Mastercard Indonesia Navin Jain menambahkan percepatan pengembangan sumber daya manusia adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

Navin melanjutkan, melalui Mastercard Academy 2.0, Mastercard telah menunjukkan komitmennya demi mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam melahirkan talenta digital.

Salah satu penerima anugerah dari Mastercard ini adalah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Perguruan tinggi ini dinilai sebagai universitas terbaik dalam mendampingi UMKM di Micro Mentor. UPI telah melatih 2.045 mahasiswa semester akhir sebagai relawan, dimana 1.948 diantaranya telah mengikuti pelatihan keamaan siber.

Disamping itu, Mastercard Indonesia juga turut memberikan penghargaan kepada Asosiasi Business Development Services Indonesia atau (ABDSI) yang telah mendampingi 68.220 Usaha Mikro melalui Micro Mentor.

Tak hanya itu, Mastercard Academy 2.0 Appreciation Day juga memberikan penghargaan kepada 13 lembaga, institusi hingga mentor terbaik dalam mendukung percepatan digitalisasi Indonesia, khususnya di bidang UKM.

Sebelumnya, I Nyoman Adhiarna, IT Governance for Electronic System and Digital Economy Kementerian Komunikasi menyatakan pihaknya juga menginkubasi manajemen SME yang akan mengadopsi teknologi digital 4.0 pada 2022 hingga 2024 mendatang.

"Kami akan melatih, memfasilitasi, dan akan membimbing UKM dengan modul pelatihan adopsi teknologi digital 4.0," papar Nyoman.

Mendukung hal tersebut, Mastercard meluncurkan program Mastercard Academg 2.0 pada 2019 dengan melahirkan 3 alur kerja yang menargetkan kelompok berbeda-beda yakni pendidikan, teknologi, engineering dan mathematics menggunakan sejumlah kurikulum yang disempurnakan.

