Rupiah Menguat! Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri & BNI Hari Ini (24/1)

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka menguat terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa (24/1/2023), setelah sebelumnya perdagangan rupiah diliburkan memperingati Hari Raya Imlek. Cek kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri & BNI.

Berdasarkan data Bloomberg pada Selasa (24/1/2023), rupiah dibuka di posisi Rp15.030 atau menguat 0,30 persen, sementara itu indeks dolar AS terpantau melemah 0,13 persen ke posisi 101.660.

Rupiah dibuka menguat bersama dengan sejumlah mata uang asing diantaranya Yen Jepang menguat 0,35 persen, Dolar Singapura menguat 0,04 persen, dan Ringgit Malaysia menguat 0,52 persen.

Sedangkan mata uang yang melemah yaitu Dolar Hong Kong melemah 0,01 persen, Won Korea melemah 0,07 persen, Yuan China melemah 0,25 persen, Bath Thailand melemah 0,02 persen, dan Rupee India melemah 0,33 persen.

Pada perdagangan sebelumnya, rupiah absen karena libur Hari Raya Imlek.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam riset hariannya sebelumnya mengatakan bahwa pada perdagangan awal pekan, rupiah akan dibuka fluktuatif. Namun berpeluang ditutup menguat di rentang Rp15.050—Rp15.130 per dolar AS.

Pergerakan variatif mata uang Asia terjadi setelah komentar bernada hawkish dari beberapa pejabat The Fed. Pergerakan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi risiko resesi tahun ini. Sejumlah pejabat The Fed sempat memperingatkan soal kemungkinan biaya pinjaman yang lebih tinggi meskipun kenaikan suku bunga akan lebih lambat.

Dari dalam negeri, rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia 18—19 Januari 2023 kembali memutuskan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin sehingga menjadi 5,75 persen.

Kebijakan ini diambil untuk mempertahankan ekspektasi inflasi yang lebih rendah ke depannya. Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 5,3 persen didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga.

Berikut kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (24/1/2023)

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.969 dan harga jual sebesar Rp14.989 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.40 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.889 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.189 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.889 15.189 E Rate 14.969 14.989 Bank Notes 14.889 15.189

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.28 WIB masing-masing sebesar Rp14.970 dan Rp14.995 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.900 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.100 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.900 15.100 E Rate 14.970 14.995

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.57 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.030 dan harga jual sebesar Rp15.050 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.850 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.200 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.850 15.200 E Rate 15.030 15.050 Bank Notes 14.850 15.200

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.108 dan Rp15.128

Untuk bank notes BNI pada 09.25 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.925 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.275 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.925 15.275 E Rate 15.108 15.128 Bank Notes 14.925 15.275

