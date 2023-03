Rupiah Dibuka Perkasa, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat ke Rp15.081 pada pagi ini, Rabu (29/3/2023). Penguatan rupiah disebut masih mendapatkan imbas positif dari meredanya kekhawatiran pasar akan krisis perbankan di Amerika Serikat.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat 0,03 persen atau 4 poin ke Rp15.081 per dolar AS. Sementara Indeks dolar AS terpantau menguat 0,07 persen ke 102,5.

Beberapa mata uang kawasan Asia yang dibuka menguat terhadap dolar AS adalah rupee India naik 0,22 persen, peso Filipina naik 0,13 persen, dan ringgit Malaysia naik 0,06 persen.

Sementara mata uang kawasan Asia yang melemah terhadap dolar AS adalah yen Jepang turun 0,45 persen, dolar Taiwan turun 0,09 persen, yuan China turun 0,05 persen, won Korea Selatan turun 0,04 persen, dan dolar Singapura turun 0,03 persen.

Analis Sinarmas Futures Ariston Tjendra mengatakan rupiah masih mendapatkan imbas positif dari redanya kekhawatiran pelaku pasar akan krisis perbankan dengan membaiknya harga aset-aset berisiko.

Di sisi lain, pasar masih mewaspadai suku bunga acuan AS yang akan dipertahankan Federal Reserve pada level tinggi. Data tingkat keyakinan konsumen AS per Maret 2023 menunjukkan angka yang lebih tinggi dari ekspektasi.

“Artinya ekonomi AS masih bertumbuh di tengah ancaman inflasi. Ini bakal mendorong the Fed mempertahankan sikap hawkish-nya tersebut,” ujar Ariston dalam riset, Rabu (29/3/2023).

Ariston memproyeksikan rupiah menguat ke arah Rp15.050 dengan potensi resisten di kisaran Rp15.100.

Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rahu (29/3/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.25 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.088 dan harga jual sebesar Rp15.108 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.24 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.920 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.220 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.920 15.220

E Rate 15.088 15.108

Bank Notes 14.920 15.220

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.088 dan Rp15.108 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.005 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.205 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.005 15.205

E Rate 15.088 15.108

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.055 dan harga jual sebesar Rp15.075 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.900 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.250 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.900 15.250

E Rate 15.055 15.075

Bank Notes 14.900 15.250

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.082 dan Rp15.102

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.910 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.260 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.910 15.260

E Rate 15.082 15.102

Bank Notes 14.910 15.260

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News