Dolar Melemah! Simak Kurs di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Hari Ini (26/4/2023))

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari pertama perdagangan setelah libur Lebaran 2023 dibuka menguat.

Berdasarkan data Bloomberg rupiah dibuka naik 0,23 persen atau meningkat 35 poin ke level Rp14.904 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS pada pada pagi ini melemah 0,03 persen ke level 101,82.



Sementara itu, mata uang di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang menguat 0,15 persen, dolar Singapura menguat 0,03 persen, dolar Taiwan menguat 0,03 persen, yuan China menguat 0,12 persen, dan baht Thailand menguat 0,22 persen.



Adapun, won Korea melemah 0,42 persen, peso Filipina melemah 0,04 persen dan ringgit Malaysia melemah 0,30 persen.

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BCA, Mandiri, BNI, dan hari ini, Rabu (26/4/2023)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pembaruan pukul 09:10 WIB, Rabu (26/4/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp14.900 dan harga jual Rp14.920 berdasarkan special rate.

Sementara secara TT counter, per pukul 09:33 WIB harga beli dolar AS Rp14.600 dengan harga jual Rp15.100.

Di samping itu, secara bank notes pada pukul 09:33 harga beli dolar As Rp14.750 dengan harga jual Rp15.100.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.900 14.920 TT Counter 14.600 15.100 Bank Notes 14.750 15.100

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas US$25.000 (ekuivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pada Rabu (26/4/2023) pukul 09:35 WIB dengan harga beli Rp14.907 dan harga jual Rp14.927.

Secara TT counter hingga pukul 09:35 WIB harga beli Rp14.645 dan harga jual Rp14.995. dan Bank Notes dengan harga beli Rp14.645 dan harga jual Rp14.995.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.907 14.927 TT Counter 14.645 14.995 Bank Notes 14.645 14.995

BCA

Selanjutnya, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan kurs dolar-rupiah secara e-rate pada pukul 09:38 WIB, Rabu (26/4/2023) dengan harga beli Rp14.905 dan harga jual Rp14.925.

Sementara harga jual dan beli secara TT Counter dalam pembaruan terakhir pukul 09:03 WIB yakni Rp 14.770 dan Rp15.070.

Terakhir secara bank notes dalam pembaruan pukul 08:50 WIB harga beli di level Rp14.770 dan harga jual Rp15.070.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 14.905 14.925 TT Counter 14.770 15.070 Bank Notes 14.770 15.070

BRI

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) dalam pembaruan terakhir Rabu (26/4/2023) pukul 09:37 WIB, menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp14.835 dan harga jual Rp15.035. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif beli Rp14.910 dengan harga jual Rp14.925.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 14.910 14.925 TT Counter 14.835 15.035

