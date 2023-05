Rupiah Terkerek Sentimen Pilpres, Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI (2/5)

Bisnis.com, JAKARTA — Rupiah kian perkasa setelah dibuka menguat ke posisi Rp14.664 pada perdagangan hari ini, Selasa (2/5/2023).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,06 persen atau 9,5 poin ke posisi Rp14.664 di hadapan dolar AS setelah pada perdagangan sebelumnya juga ditutup menguat ke posisi Rp14.674.

Beberapa mata uang asia lainnya dibuka bervariasi. Yen Jepang terpantau menguat 0,07 persen, dolar Singapura menguat 0,03 persen, peso Filipina menguat 0,10 persen, rupee India menguat 0,01 persen, yuan China menguat 0,06 persen, ringgit Malaysia menguat 0,04 persen dan bath Thailand menguat 0,16 persen.

Sementara itu mata uang yang melemah adalah dolar Taiwan sebesar 0,17 persen sedangkan dolar Hong Kong dan won Korea belum stagnan terhadap dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp14.620- Rp14.810.

Dari sisi internal, pergerakan rupiah dipengaruhi oleh situasi politik terutama dalam negeri di mana pasar percaya bahwa Prabowo Subianto dapat memimpin selama 5 tahun ke depan.

“Di samping itu, Prabowo merupakan Menteri pertahanan yang mempunyai predikat terbaik. Apalagi 5 tahun ke depan, gejolak geopolitik di di Asia dan timur tengah terus meningkat," katanya dalam riset harian, dikutip Selasa (2/5/2023).

Dari eksternal, pergerakan rupiah dipengaruhi The Fed. Ibrahim menyebut pedagang mencemaskan kesehatan sistem perbankan AS dan kemungkinan Federal Reserve mengakhiri pengetatan moneter yang agresif karena pertumbuhan ekonomi negara tersendat.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (2/5/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.10 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.700 dan harga jual sebesar Rp14.720 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.25 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.525 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.825 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.515 14.815

E Rate 14.700 14.720

Bank Notes 14.525 14.825

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.37 WIB masing-masing sebesar Rp14.703 dan Rp14.720 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.620 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.820 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.620 14.820

E Rate 14.703 14.720

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News