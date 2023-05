Garda Oto Milik Asuransi Astra Tawarkan Asuransi Rumah, Cek Preminya

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan asuransi umum memiliki produk asuransi rumah untuk melindungi pemegang polis jika terjadi hal yang tidak diinginkan, termasuk PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) melalui Garda Oto.

Head of Communications and Customer Service Management Asuransi Astra Laurentius Iwan Pranoto mengatakan Garda Oto memiliki produk Garda Home dengan premi yang ditawarkan mulai dari Rp98.750 per tahun.

“Rumah adalah tempat tinggal, kalau sampai rumah ada apa-apa, repotnya kan kita ngga punya tempat berteduh, dan beli rumah itu ngga murah,” kata Iwan kepada Bisnis, Selasa (2/5/2023).

Mengutip dari laman resmi Garda Oto pada Selasa (2/5/2023), Garda Home bukan hanya menawarkan perlindungan terhadap asuransi kebakaran, melainkan juga terhadap risiko kerusuhan dan huru-hara, perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, tanggung jawab hukum pihak ketiga, hingga jaminan asuransi kecelakaan diri serta biaya pengobatan.

“Garda Home itu prosesnya mudah karena langsung dan online, fleksibel, harganya terjangkau, tanpa survei, dan dijamin oleh asuransi kredibel,” ungkapnya.

Iwan menuturkan risiko yang dijamin dari produk Garda Home antara lain berupa santunan pembelian perabotan rumah tangga maksimal Rp50 juta, santunan tertabrak kendaraan maksimal 100 persen, santunan biaya tempat tinggal sementara, hingga penggantian membangun kembali rumah tinggal akibat risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Meski demikian, Iwan melihat bahwa terdapat tantangan tersendiri di industri asuransi, salah satunya adalah literasi dan edukasi masyarakat terkait asuransi.

“Asuransi itu yang pertama dibenahi adalah mindset dan edukasi pengelolaan keuangan,” tutupnya.

