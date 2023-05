Bank Victoria (BVIC) Tunjuk Muhammad Rakhmadhani jadi Direktur

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat umum pemegang saham tahuan (RUPST) PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) menunjuk sosok Muhammad Rakhmadhani ke dalam jajaran direksi perseroan.

Mengutip laporan yang dibagikan BVIC, Muhammad Rakhmadhani akan resmi menjabat sebagai Direktur perseroan terhitung sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 2025 mendatang.

"Menyetujui mengangkat bapak Muhammad Rakhmadhani selaku Direktur berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan," jelas manajemen BVIC, dikutip Rabu (31/5/2023).

Untuk diketahui, Muhammad Rakhmadhani merupakan Founder SimpanDuit Start Up Fintech Company pada 2019 hingga 2020.

Sebelum ditunjuk sebagai Direktur perusahaan, Rakhmadhani menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) of Change Management Office Bank Victoria.

Pria lulusan University of the Philippines ini sebelumnya mengawali karir sebagai Pricing Actuary di Tugu Mandiri Insurance pada 2002 hingga 2003, Pricing Actuary di AIA Indonesia periode 2003-2005, setelah itu melanjutkan karir sebagai Head of Operations and Product of Insurance Business Group Citibank, N.A di tahun 2007-2008.

Dia juga sempat tergabung menjadi bagian dari Bank ANZ Indonesia sebagai Group Head of Process, Policy and Control, Business Planning Customer Analytics (2008-2013) hingga Chief of Business Development PT Lippo Securities Tbk, Lippo Financial Service Group (2018-2020).

Dengan demikian, berikut susunan anggota direksi Bank Victoria terbaru.

- Direktur Utama: Achmad Friscantono

- Wakil Direktur Utama: Rusli

- Direktur: Lembing

- Direktur: Debora Wahjutirto Tanoyo

- Direktur: Muhammad Rakhmadhani*

- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Tamunan

Sementara itu, susunan dewan komisaris BVIC tidak mengalami perubahan.

- Komisaris Utama Independen: Zaenal Abidin

- Komisaris Independen: Gunawan Tenggarahardja

- Komisaris: Sia Leng Ho

