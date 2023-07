Bank Indonesia Ungkap Alasan Perbedaan Ukuran Rupiah di Tiap Nominal

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menjelaskan perbedaan ukuran di tiap nominal uang rupiah kertas tahun emisi 2022 bertujuan membantu penyandang disabilitas untuk mengenali nominal uang yang beredar.

Dikutip dari laman media sosial BI, Agus Taufik, salah seorang tunanetra mengatakan perbedaan ukuran uang tahun emisi 2022 sangat membantu dirinya dalam mengenali nominal rupiah

“Untuk mengenali nominal uangnya, selain ada blind code, sekarang ini tinggal dibandingkan saja ukurannya. Semakin kecil nominal, maka semakin kecil pula ukurannya,” ujar Agus dikutip dari unggahan akun Instagram resmi BI, Senin (3/7/2023

Perbedaan ukuran ini membuat Agus dapat dengan mudah mengenali perbedaan nominal uang. Untuk nominal Rp100.000, misalnya, memiliki ukuran yang lebih panjang dan lebar dibandingkan dengan uang bernominal Rp1.000

“Coba deh, bandingkan di dompet uang Rp 100.000,00 dengan Rp 1.000,00 kalau naruhnya dengan baik dalam dompet, ukuran uang yang nominalnya besar akan lebih panjang dan lebih lebar. Mudah, kan?” kata Agus.

BI menjelaskan bahwa selisih ukuran antarpecahan rupiah kini diperbesar menjadi 5 milimeter. Perbedaan ini pun semakin melengkapi fitur blind code, yang ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para penyandang tunanetra

Inovasi tersebut akhirnya membuat uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan oleh International Association of Currency Affairs (IACA) sebagai best new banknote series pada Currency Award ke-17 di Meksiko pada Mei 2023

Kepala Departemen komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan unsur penilaian pemenang ditentukan melalui kriteria, yang mencakup inovasi dan keunikan fitur keamanan, integrasi unsur sejarah, efektivitas dari integrasi fitur keamanan, dan estetika tampilan, serta desain uang kertas.

“Capaian pada posisi tertinggi dari uang rupiah tahun emisi 2022 dalam penghargaan tingkat dunia tersebut merupakan salah satu bentuk afirmasi dunia internasional atas kualitas uang Rupiah Indonesia,” kata Erwin dikutip dari laman resmi BI

Sebagai informasi, BI meluncurkan uang rupiah tahun emisi 2022 pada 17 Agustus 2022 dengan tema ‘Bersatu Dalam Rupiah, Berdaulat di NKRI’. Edisi rupiah terbaru ini menampilkan sosok pahlawan nasional, beserta berbagai budaya dan lanskap Nusantara.

Rupiah tahun emisi 2022 juga dilengkapi dengan penguatan dan inovasi pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan agar lebih aman dan tahan lama. Erwin mengatakan Inovasi ini menjadikan rupiah makin mudah dikenali, sulit dipalsukan, dan memiliki masa edar lebih lama.

