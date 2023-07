Cara Top Up DANA Melalui BCA, Mudah dan Tanpa Ribet

Bisnis.com, JAKARTA – Bagi nasabah BCA yang ingin mengisi saldo atau top up DANA, maka bisa mencoba beberapa cara di bawah ini, mudah dan tanpa ribet.

Dilansir dari Dana.id, Rabu (28/06/23), nasabah dapat top up DANA melalui BCA menggunakan 4 metode berbeda:

1. Cara mengisi DANA melalui ATM BCA:

1. Masukkan kartu BCA dan PIN.

2. Pilih menu Transaksi Lainnya > Transfer > BCA Virtual Account.

3. Masukkan nomor Virtual Account DANA kamu (contoh: 390108981234567).

4. Masukkan jumlah pengisian.

5. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi.

Catatan:

Biaya admin akan dikenakan untuk kartu non-BCA sesuai ketentuan masing-masing bank. Minimum pengisian sebesar Rp10.000.

2. Cara isi DANA melalui KlikBCA:

1. Login ke website KlikBCA

2. Pilih menu Transfer > Transfer ke BCA Virtual Account.

3. Masukkan nomor Virtual Account DANA kamu (contoh: 390108981234567).

4. Masukkan jumlah pengisian.

5. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi.

Catatan:

Minimum pengisian adalah Rp 10.000

3. Cara Isi DANA melalui aplikasi m-BCA:

1. Login ke aplikasi m-BCA

2. Pilih menu m-Transfer > BCA Virtual Account.

3. Masukkan nomor Virtual Account DANA kamu (contoh: 390108981234567).

4. Masukkan jumlah pengisian.

5. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi.

Catatan:

Minimum transaksi topup adalah Rp 10.000.

4. Via aplikasi m-BCA (Sim Tool Kit):

1. Pilih m-BCA pada Simcard.

2. Pilih menu m-Payment > others.

3. Ketik “TVA" lalu klik “ok”.

4. Masukkan nomor Virtual Account DANA kamu (contoh: 390108981234567).

5. Masukkan jumlah pengisian.

6. Masukkan PIN BCA kamu.

7. Kamu akan menerima SMS konfirmasi.

Catatan:

Minimum pengisian sebesar Rp10.000.



Selain melalui Bank BCA, bank apa saja yang dapat digunakan untuk mengisi saldo atau top up DANA via Transfer Bank?

Kamu dapat memilih opsi “Bank Transfer” pada daftar metode Isi Saldo dengan pilihan Bank sebagai berikut:

- Bank BRI via ATM BRI, internet banking, mobile banking, dan mini ATM BRI.

- Bank BNI via ATM BNI, internet banking dan mobile banking.

- Bank Mandiri ATM Mandiri, Mandiri Online (Mobile/Web), dan ATM Bersama.

- Bank CIMB via ATM CIMB Niaga, CIMB Clicks, Go Mobile dan ATM Bersama.

- Bank Panin via ATM Panin, Panin internet banking, dan Mobile Panin.

- Bank Permata via ATM Permata dan Permata internet banking.

- Bank BTPN via ATM BTPN, Jenius, dan USSD Wow! (User/Agent).

- Bank Maybank via Maybank2u dan Maybank sms+Banking.

- Bank Danamon via Dmobile dan internet banking.

- Bank Sinarmas via ATM Sinarmas, SimobiPlus mobile banking, dan i-Bank Sinarmas.

- Bank BTN via ATM BTN, BTN internet banking (Web/Mobile), dan BTN Mobile.

- Bank DBS via aplikasi Digibank by DBS.

- Bank lain via transfer ke CIMB Virtual Account.

Pengguna DANA juga bisanya menggunakan aplikasi ini untuk membayar tagihan, deposit dalam aplikasi game online, dan transaksi e-commerce. Aplikasi DANA juga telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

