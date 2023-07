Kelola Manajemen Risiko, Jasa Raharja Raih Penghargaan Tingkat ASEAN

Bisnis.com, SINGAPURA - Jasa Raharja berhasil meraih apresiasi bergengsi di tingkat Asia Tenggara, dengan menyabet penghargaan di bidang manajemen risiko kategori ASEAN GRC Award dan Public Initiative Award, dalam ajang ASEAN Risk Awards (ARA) 2023, yang digelar di Singapura pada Jumat, 7 Juli 2023.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono mengungkapkan, penghargaan yang diperoleh Jasa Raharja di tingkat ASEAN ini, membuktikan bahwa perusahaan yang dipimpinnya mampu bersaing di kancah internasional.

"Ini adalah salah satu capaian terbaik dari hasil kerja keras seluruh jajaran perusahaan, dorongan dari Kementerian BUMN, dan peran serta seluruh mitra kerja terkait. Kita patut bersyukur karena tidak mudah bagi perusahaan untuk dapat apresiasi di ajang ini," ujar Rivan usai menerima penghargaan tersebut.

Rivan menyampaikan, bahwa dalam menjalankan usahanya, Jasa Raharja senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip kehati-hatian guna memastikan perseroan bisa tumbuh secara berkelanjutan. "Salah satu pilar yang memperkuat pencapaian kinerja perusahaan kami adalah penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkesinambungan," tambahnya.

Keberhasilan Jasa Raharja dalam mendapatkan pengakuan internasional ini, diharapkan Rivan dapat menjadi pelecut semangat seluruh Insan Jasa Raharja untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan tidak mengenyampingkan aspek manajemen risiko.

Selain itu, pada ajang tersebut Rivan juga masuk dalam jajaran dua terbaik untuk kategori Risk Professionals of The Year, bersama dengan Amaresh Mohan dari GoTo. Risk Professionals of The Year merupakan kategori bagi professionals yang memberikan dedikasinya untuk pengembangan penerapan manajemen risiko sepanjang karirnya. Kepemimpinan dalam mendorong dan memberdayakan seluruh sumber daya di dalam entitas untuk memberikan nilai tambah yang berkesinambungan menjadi salah satu penilaian kunci pada kategori dimaksud.

"Ke depan, kami terus berkomitmen dan berupaya mencapai tujuan strategis perusahaan, dengan terus melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Rivan.

Hal senada juga didsampaikan Direktur Manajemen Resiko dan Teknologi Informasi Jasa Raharja, Amos Sampetoding. Ia mengatakan, penghargaan yang diperoleh Jasa Raharja dari ajang internasional ini menjadi salah satu cerminan keberhasilan perusahaan dalam mengelola manajemen risiko. “Ini merupakan bentuk nyata dari implementasi manajemen risiko sesuai best practice yang dilaksanakan oleh manajemen,” ujar Amos.

Amos mengungkapkan, pencapaian ini menjadi landasan bagi segenap jajaran di Jasa Raharja untuk semakin berkomitmen dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara menyeluruh “Serta mengintegrasikan tata kelola yang baik dan manajemen risiko dan kepatuhan di dalam perusahaan,” kata Amos.

ASEAN Risk Awards (ARA) merupakan salah satu ajang penghargaan bergengsi di bidang manajemen risiko di wilayah Asia Tenggara, diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA). Para penerima penghargaan ini dianggap memiliki sistem dan kebijakan manajemen risiko yang memadai, komprehensif, serta efektif yang diakui oleh asosiasi global dan praktisi manajemen risiko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News