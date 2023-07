Bank Mandiri (BMRI) Bidik Transaksi Livin' Tembus Rp3.000 Triliun di 2023

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menargetkan nilai transaksi di aplikasi super Livin' by Mandiri bisa terus meningkat hingga menembus Rp3.000 triliun hingga akhir 2023.

Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri, Timothy Utama mengatakan target tersebut meningkat jika dibandingkan capaian nilai transaksi pada 2022. Pasalnya, sepanjang tahun lalu nilai transaksi di Livin' by Mandiri mencapai Rp2.500 triliun.

"Sampai akhir 2023 [nilai transaksi] bisa mencapai Rp3.000 triliun lebih. Kalau tahun lalu kan capaiannya Rp2.500 triliun," kata Timothy di Hong Kong, Minggu, (9/7/2023).

Sementara itu, Bank Mandiri mencatat per Juni 2023, nilai transaksi di aplikasi Livin' by Mandiri mencapai Rp1.500 triliun atau tumbuh 65 persen secara year on year (yoy).

Super app Livin' by Mandiri telah diunduh hampir sebanyak 28 juta kali dan mengelola lebih dari 1,3 milyar transaksi atau meningkat 70 persen secara year on year (YoY).

"Sekarang jumlah transaksi 1,3 miliar, tapi nanti sampai akhir tahun diperkirakan bisa terus meningkat hingga mencapai lebih dari 2,8 miliar transaksi," ujarnya.

Kenaikan jumlah transaksi, imbuhnya, seiring dengan target kenaikan pengguna aktif atau active users Livin' by Mandiri. Dia menargetkan hingga akhir 2023, jumlah pengguna aktif aplikasi super tersebut bisa menembus 25 juta nasabah.

Untuk meningkatkan transaksi dan jumlah pengguna aplikasi super tersebut, Bank Mandiri memperluas layanan digital melalui Super App Livin' by Mandiri tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di sejumlah negara seperti Hong Kong, Amerika Serikat, Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan 120 negara lainnya.

Timothy menjelaskan lewat kehadiran layanan bertajuk Livin’ Around The World, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri bisa secara mudah membuka rekening dan bertransaksi dengan Livin’ by Mandiri layaknya di negeri sendiri.

“Bank Mandiri mendorong seluruh layanan terdigitalisasi secara total untuk hadir sebagai one stop financial solution bagi nasabah, termasuk Livin’ by Mandiri yang mampu menyapa secara langsung masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia,” ujarnya.

Kini, layanan pembukaan rekening di mancanegara pada Livin’ by Mandiri terus menunjukan kenaikan. Tercatat, rekening dengan nomor luar negeri tumbuh 4 kali lipat dalam enam bulan terakhir.

