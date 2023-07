Rivan A. Purwantono Raih Penghargaan di ASEAN Risk Awards 2023

Bisnis.com, SINGAPURA – ASEAN Risk Awards (ARA) menganugerahkan Rivan A. Purwantono sebagai Risk Professionals of The Year 2023, Mendampingi Amaresh Mohan dari GoTo sebagai Runner Up dalam Ajang pemeringkatan bidang manajemen risiko tingkat Asia Tenggara tersebut, diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA), di Singapura pada Jumat, (7/07/2023).

“Tentunya ini menjadi sebuah capaian positif sekaligus kehormatan bagi saya dan seluruh insan Jasa Raharja karena ini adalah pencapaian pertama di ajang internasional dengan berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori ASEAN GRC Award dan Public Initiative Award,” ujar Rivan, yang didampingi Corporate Secretary Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan dan Kepala Divisi Manajemen Risiko Jasa Raharja Haryo Pamungkas, usai menerima apresiasi tersebut.

Rivan mengungkapkan, bahwa ASEAN Risk Awards (ARA) adalah salah satu ajang penghargaan tingkat internasional yang cukup bergengsi dan selektif. Sehingga, perusahaan maupun para individu yang masuk dalam nominasi ajang ini dianggap memiliki cacatan baik.

“Kita patut bersyukur karena tentunya tidak mudah bagi perusahaan dapat terpilih dalam penghargaan ini. Ini adalah sebuah penghargaan yang harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi ke depan," imbuh Rivan.

Risk Professionals of The Year merupakan kategori bagi professionals yang memberikan dedikasinya untuk pengembangan penerapan manajemen risiko sepanjang karirnya. Kepemimpinan dalam mendorong dan memberdayakan seluruh sumber daya di dalam entitas untuk memberikan nilai tambah yang berkesinambungan, menjadi salah satu penilaian kunci pada kategori dimaksud.

Dalam ajang yang sama, Jasa Raharja juga berhasil meraih penghargaan kategori ASEAN GRC Award dan Public Initiative Award. Perusahaan peneriman penghargaan ini, dianggap memiliki sistem dan kebijakan manajemen risiko yang memadai, komprehensif, serta efektif yang diakui oleh asosiasi global dan praktisi manajemen risiko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News