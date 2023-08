Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023, Cek Nominasi Sektor Asuransi dan Multifinance

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Bisnis Indonesia akan memberikan apresiasi bagi perusahaan asuransi, multifinance, dan perbankan dalam Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023 siang ini, Kamis (24/8/2023).

Dalam ajang dengan tema 'Digitalisasi Finansial : Inklusif dan Berkelanjutan' dewan juri telah memilih nominasi setelah dari seleksi yang ketat. Pemberian apresiasi akan dilaksanakan di West Java Ballroom, The Westin Hotel, Jakarta.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani berharap dengan adanya Bisnis Indonesia Financial Award 2023 dapat mendorong kemajuan industri finansial di Indonesia, serta memacu pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19.

“Kami sampaikan selamat kepada perusahaan jasa keuangan yang menerima penghargaan, semoga menjadi penyemangat untuk berkarya dan menjalankan roda industri finansial,” ujarnya.

Secara umum, seleksi penjurian BIFA 2023 terdiri dari dua tahap, yaitu seleksi kuantitatif dan kualitatif. Nominee yang lolos dari tahapan kuantitatif akan diajukan ke tahapan kualitatif. Seleksi kualitatif bertujuan untuk menentukan satu penerima award di setiap kategori berdasarkan pertimbangan para dewan juri.

Sedangkan yang menjadi dewan juri adalah sosok yang telah diakui kepakarannya dalam bidang masing masing yakni Raden Pardede (Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KKSK periode 2008-2009), Muliaman Hadad (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2012-2017), Lulu Terianto (Presiden Direktur Bisnis Indonesia), Julian Noor (Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 2011-2017), serta Suwandi Wiratna (Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia).

Penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori yakni The Best Performance Bank, The Most Outstanding Bank Syariah, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, serta The Most Efficient Multifinance.

Apresiasi juga melibatkan pembaca Bisnis Indonesia Group melalui polling yang dilakukan secara online atas aplikasi perbankan dan dompet digital terbaik.

Gelaran ini secara khusus memberikan penghargaan kepada para direksi baik Chief Technology Officer (CTO), Chief Financial Officer (CFO), serta Chief Executive Officer (CEO). Para pribadi yang mampu memberi arah laju bisnis perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan meski dalam keadaan sulit.

Lalu perusahaan mana saja yang jadi nominasi untuk Kategori Asuransi dan Multifinance dalam BIFA 2023? Berikut daftarnya:

NOMINASI ASURANSI JIWA (ASET > Rp25 Triliun)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

PT AIA Financial

PT Prudential Life Assurance

PT Axa Mandiri Financial Services



ASURANSI JIWA (ASET Rp8 Triliun - Rp25 Triliun)

PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya

PT Asuransi Jiwa Sequis Life

PT BNI Life Insurance

PT Panin Dai-Ichi Life

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk



ASURANSI JIWA (ASET < Rp8 Triliun)

PT Asuransi Jiwa BCA

PT PFI Mega Life Insurance

PT Axa Financial Indonesia

PT Avrist Assurance



ASURANSI UMUM (ASET > Rp3 Triliun)

PT Asuransi Astra Buana

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

PT Asuransi MSIG Indonesia

PT Asuransi Wahana Tata



ASURANSI UMUM (ASET Rp1 Triliun - Rp3 Triliun)

PT AIG Insurance Indonesia

PT Asuransi Umum BCA

PT Asuransi Raksa Pratikara

PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika



ASURANSI UMUM (ASET < Rp1 Triliun)

PT Asuransi Buana Independent

PT Asuransi Binagriya Upakara

PT Arthagraha General Insurance

PT Citra International Underwriters



Asuransi Jiwa Syariah

PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha

PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia

PT Capital Life Syariah

Asuransi Umum Syariah

PT Zurich General Takaful Indonesia

PT Asuransi Askrida Syariah

NOMINASI MULTIFINANCE NON GO PUBLIC

MULTIFINANCE (ASET > Rp10 Triliun)

PT Astra Sedaya Finance

PT Federal International Finance

PT Bussan Auto Finance

PT Mandiri Tunas Finance

PT Toyota Astra Financial Services

MULTIFINANCE (ASET Rp2,5 Triliun - Rp10 Triliun)

PT BCA Finance

PT Cimb Niaga Auto Finance

PT Maybank Indonesia Finance

PT Mitsubishi HC Capital & Finance Indonesia

PT Mandiri Utama Finance

MULTIFINANCE (ASET < Rp2,5 Triliun)

PT Astra Auto Finance

PT Hexa Finance Indonesia

PT Sarana Global Finance Indonesia

PT Ciptadana Multifinance

PT BCA Multifinance

NOMINASI MULTIFINANCE GO PUBLIC

PT BFI Finance Indonesia Tbk.

PT KDB Tifa Finance Tbk.

PT Mandala Multifinance Tbk.

PT Woori Finance Indonesia Tbk.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News