BIFA 2023: Zurich Syariah Raih The Best Performance Insurance Kategori Asuransi Umum Syariah

PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) memperoleh The Best Performance Insurance untuk kategori Asuransi Umum Syariah.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) berhasil meraih penghargaan The Best Performance Insurance Kategori Asuransi Umum Syariah dalam Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023.

Dalam seleksi dewan juri, pada dua perusahaan masuk dalam nominasi. Selain Zurich Syariah, juga terdapat PT Asuransi Askrida Syariah.

"Penerimanya [BIFA 2023] adalah PT Zurich General Takaful Indonesia," ungkap pembawa acara BIFA 2023 di Hotel Westin Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Selain meraih kinerja yang solid pada 2022 sebagai dasar penjurian, Zurich Syariah juga menargetkan dapat mengantongi pertumbuhan laba hingga dua digit hingga akhir tahun ini.

Target tersebut sejalan dengan kinerja yang ditorehkan perusahaan pada separuh pertama 2023.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak mengungkapkan bahwa Zurich Syariah secara top line atau pendapatan (kontribusi) mengalami peningkatan sebesar 25 persen secara year-to-date (ytd) sampai dengan semester I/2023.

Di sisi bottom line atau raihan profit, Zurich Syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar dua digit pada enam bulan pertama 2023.

“Kami ekspektasi sampai akhir tahun ini, bottom line atau profit kami bisa mempertahankan pertumbuhan dua digit,” ujar Hilman dalam acara Media Trip di Aceh, Rabu (2/8/2023).

Hilman menuturkan sejak tahun pertama perusahaan memisahkan diri alias spin-off dengan induk, Zurich Syariah sudah beroperasi dengan membukukan profit yang cukup baik.

“Kami dari tahun pertama [spin-off] sudah profit dan tentunya seiring dengan kenaikan dari pendapatan atau revenue, kami ekspektasi profit juga semakin bertumbuh,” pungkas Hilman.

Adapun, perusahaan menutup tahun buku 2022 dengan laba sebesar Rp5,31 miliar dan pendapatan ujrah pengelolaan dana tabarru’ senilai Rp192,07 miliar.

Sepanjang 2022, Zurich Syariah membukukan total aset senilai Rp1,3 triliun dari sebelumnya hanya Rp1,13 triliun, atau meningkat 15,78 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

