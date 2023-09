Manjakan Nasabah, Bank Mandiri Beberkan Promo Harpelnas 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2023, Bank Mandiri kembali memanjakan nasabah lewat serangkaian promo dan penawaran istimewa. Tidak tanggung-tanggung, selama periode mulai 10 Juli sampai 31 Desember 2023 Bank Mandiri menggelar program Cashback sampai dengan 50% menggunakan QRIS di Livin’ by Mandiri.



Thomas Wahyudi selaku SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri menjelaskan, dalam program ini Bank Mandiri memberikan cashback 50% bagi nasabah baru yang melakukan aktivasi Livin’ by Mandiri dan 30% bagi nasabah eksisting di ribuan merchant mitra perseroan.

“Mulai dari merchant food and beverages (F&B), coffee shop, bioskop sampai fesyen yang tersebar di seluruh Indonesia, pengguna Livin’ berkesempatan mendapat cashback sampai dengan 50% atau maksimal Rp 25.000 dengan minimal transaksi sebesar Rp50.000 apabila bertransaksi menggunakan QRIS Livin' by Mandiri,” ujar Thomas di Jakarta, Senin (4/9)



Selain itu, Bank Mandiri pun kembali memberikan penawaran istimewa nasabah dengan menukarkan 1.500 Livin’poin untuk mendapatkan e-Voucher Tokopedia atau Shopee senilai Rp100 ribu. Tidak hanya untuk berbelanja, untuk mendorong inklusi keuangan dan menyambut Harpelnas 2023 Bank Mandiri juga membagikan cashback senilai Rp50 ribu untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Pertama melalui fitur Livin’ Investasi.



Nasabah Bank Mandiri pun bisa mendapatkan promo menarik diskon hingga 50% di berbagai restoran seperti Boga Group, Excelso, Pizza Hut, Kopi Kenangan, Ramen Ya, dan Haagen Dazs di seluruh Indonesia menggunakan mandiri kartu kredit.



Tidak hanya itu, sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) 25 Bank Mandiri pun punya penawaran khusus bagi nasabah baru Bank Mandiri yang melakukan pembukaan rekening Mandiri Tabungan NOW pakai aplikasi Livin’ by Mandiri. Nasabah baru dapat memperoleh cashback tabungan sebesar Rp25 ribu yang diberikan kepada 10.000 nasabah tercepat.

Selain itu, Bank Mandiri juga mengadakan program apresiasi nasabah secara offline di Mall Kota Kasablanka Jakarta. Dalam program yang berlangsung ekslusif di Hari Pelanggan Nasional, 4 September 2023 ini Bank Mandiri akan memberikan reward kepada 25 nasabah terpilih yang melakukan transaksi di Kota Kasablanka.



Mulai dari iPhone 13, Speaker Onyx, Nike Air Force 1, Apple Watch, Samsung TV dan beragam reward menarik khusus nasabah akan diundi secara langsung. Adapun seluruh informasi mengenai program dan promo Bank Mandiri pada Hari Pelanggan Nasional 2023 dapat diakses melalui bmri.id/harpelnasmandiri dan bmri.id/harpelnaskokas.



“Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi kami untuk mengapresiasi sekaligus cara Bank Mandiri untuk mengucapkan terima kasih atas kepercayaan nasabah. Kami berharap dapat terus memberikan layanan dan inovasi terbaik untuk menjadi mitra bagi seluruh nasabah,” ungkapnya.



Bank Mandiri, lanjut Thomas, memastikan bahwa kebutuhan dan kepuasan pelanggan akan tetap menjadi pilar utama perseroan dan menjadi salah satu pilar budaya kerja Bank Mandiri. Sejalan dengan transformasi digital yang digalakkan perseroan beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri akan terus membangun ekosistem digital yang andal guna memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.



Langkah ini, menjadi bagian perseroan untuk menerapkan pola bisnis yang sesuai dengan tren dan perkembangan behavior masyarakat. Hal ini diwujudkan Bank Mandiri dengan kehadiran Livin’ by Mandiri yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasabah ritel serta Kopra by Mandiri yang hadir untuk memudahkan nasabah wholesale atau korporasi.



“Ke depan Bank Mandiri akan terus aktif melakukan inovasi untuk menyediakan solusi seluruh kebutuhan transaksi nasabah dan masyarakat, mulai kebutuhan finansial maupun non finansial,” pungkas Thomas.

