Bank Mandiri Menerpa Tapal Batas Lewat Kopra Beyond Borders

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Melalui kombinasi keandalan inovasi dan kecanggihan teknologi, Bank Mandiri menjawab kebutuhan nasabah melalui Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri. Perusahaan bisa menerpa tapal batas, mengembangkan ekosistem nasabah beserta value chain-nya melalui platform ini.

Peluncuran solusi anyar end-to-end ini merupakan rangkaian solusi Bank Mandiri yang dimulai pada 2021 dengan Platform Kopra by Mandiri. Platform tersebut memberikan layanan terpadu bagi kemudahan nasabah mulai dari cash management, trade finance, supply chain management, foreign exchange, hingga custody dalam genggaman.

Inovasi pada 2023 ini pun menandai terobosan Bank Mandiri di usia seperempat abadnya. Dari platform tersebut, nasabah bisa merasakan pengalaman mulus melalui Kopra Beyond Borders yang menjembatani tantangan geografis nasabah korporasi dan menjangkau peluang di negeri seberang melalui layanan keuangan digital yang terintegrasi.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria mengatakan bahwa kehadiran Kopra Beyond Borders sejalan dengan slogan yang ditetapkan. Melalui slogan “Your Super Platform to The Future of Global Business”, perusahaan menemani perjalanan transformasi digital nasabah dengan membuka peluang dari batas-batas lokasi. Peningkatan pengalaman nasabah menjadi misi utama perusahaan untuk merasakan kemudahan transaksi di luar negeri.

“Kopra Beyond Borders dihadirkan untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah korporasi di Indonesia maupun nasabah korporasi Bank Mandiri cabang luar negeri dalam melakukan monitoring dan aktivitas transaksi finansial perusahaan secara mudah dan cepat dalam satu portal konsolidasi, https://koprabymandiri.com,” ujar Eka di Jakarta, Selasa (10/10).

Dengan dua fitur unggulan yakni global access dan consolidated financial dashboard, Kopra Beyond Borders siap memberikan layanan super. Kedua fitur ini membekali nasabah dengan kemampuan pemantauan cash flow secara langsung berikut transaksi keuangannya. Bekal fitur tersebut menjadikan Kopra by Mandiri sebagai fitur andalan bagi solusi transaksi wholesale secara komprehensif.

Dari fitur super itu, transaksi wholesale perusahaan menanjak. Eka berujar Kopra by Mandiri berhasil mengelola 677 juta transaksi senilai Rp12,446 triliun hingga Agustus 2023. Pengguna Kopra by Mandiri meningkat signifikan, 133% secara tahunan menjadi lebih dari 146.000 pengguna.

Berkat inovasinya melalui Kopra by Mandiri, Bank Mandiri meraih berbagai penghargaan sepanjang 2023. Penghargaan tersebut yakni Best Corporate Mobile App dari Global Transaction Banking Innovation Awards, Best Bank for Digital Solution in Indonesia dari Asiamoney, Best Cash Management Bank dari Alpha Southeast Asia dan Best Indonesia Trade Finance Bank of The Year dari Asian Banking & Finance Award.

“Sebagai bank dengan core-business pada segmen wholesale, Bank Mandiri fokus mengoptimalkan peluang bisnis turunan dari ekosistem nasabah wholesale secara holistik serta mengedepankan potensi bisnis unggulan berbasis kewilayahan baik dalam negeri maupun luar negeri yang diikuti dengan transformasi digital secara konsisten,” tambah Eka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News