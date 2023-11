BRI Sabet Dua Penghargaan Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2023

BRI menjadi The Best State Owned Enterprise In 2023 dan salah satu direksinya yakni Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno menjadi The Best CFO.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meraih penghargaan dalam gelaran Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2023.

BRI menjadi The Best State Owned Enterprise In 2023 dan salah satu direksinya yakni Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno menjadi The Best CFO: Excellent In Analytics Data Driven.

TOP BUMN Awards 2023 merupakan acara yang digelar Bisnis Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun ini, gelaran TOP BUMN Awards mengambil tajuk Competitiveness, Innovation, and Prosperity.

Para penerima penghargaan dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, inovasi, serta transformasi bisnis perusahaan, ditengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis.

Adapun, dalam gelaran TOP BUMN Awards 2023, BRI meraup dua penghargaan. BRI menjadi The Best State Owned Enterprise In 2023.

Raihan penghargaan ini seiring dengan kinerja moncer BRI. Hingga kuartal III/2023, BRI telah meraih laba bersih konsolidasi Rp44,21 triliun pada kuartal III/2023.

Capaian laba ini melonjak 12,47% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp38,31 triliun.

Dari sisi intermediasi, BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.184,68 triliun pada kuartal III/2023, naik 12,32% yoy dari yang sebelumnya Rp1.054,72. Aset bank milik pemerintah ini pun naik 9,93% persen yoy menjadi Rp1.851,96 triliun dibanding sebelumnya Rp1.684,60 triliun.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, BRI tercatat mendapatkan dana pihak ketiga (DPK) Rp1.290,29 triliun pada kuartal III/2023, naik 13,21% yoy.

Dana murah atau current account savings account (CASA) BRI naik 10,11% persen menjadi Rp821,14 triliun pada kuartal III/2023 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp745,73 triliun pada kuartal III/2022.

Salah satu direksi BRI yakni Viviana juga meraih penghargaan sebagai The Best CFO : Excellent In Analytics Data Driven.

Viviana berkiprah di BRI sebagai Direktur Keuangan setelah ditunjuk melalui keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Januari 2021.

Sebelum menjabat sebagai direktur Keuangan, Viviana menjabat sebagai Assistant Vice President Equity Management pada 2017 hingga 2018. Setelah itu, dia mengisi posisi Vice President Desk Subsidiary Management pada 2018 hingga 2019.

Adapun, Viviana yang lahir di Surakarta 30 September 1978 ini tercatat pernah menempuh pendidikan S2 – Magister Administrasi Bisnis di University Rochester, Amerika Serikat dan S1 – Peternakan di Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat.

