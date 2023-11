Dua Direktur Bank Mandiri (BMRI) Raih Penghargaan Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2023

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi meraih The Best CEO, sedangkan Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo sebagai The Best CFO.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) meraih penghargaan di Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2023.

Masing-masing, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi sebagai The Best CEO: Excellent In Strategic Leadership serta Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo sebagai The Best CFO: Excellent In Finance Transformation.

TOP BUMN Awards 2023 merupakan acara yang digelar Bisnis Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun ini, gelaran TOP BUMN Awards mengambil tajuk Competitiveness, Innovation, and Prosperity.

Para penerima penghargaan dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, inovasi, serta transformasi bisnis perusahaan, di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis.

Dalam gelaran TOP BUMN Awards 2023, dua direksi Bank Mandiri mendapatkan penghargaan. Darmawan Junaidi menjadi The Best CEO: Excellent In Strategic Leadership untuk kategori Strategic Leadership.

Darmawan berkiprah sebagai pucuk pimpinan di Bank Mandiri setelah ditunjuk melalui keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Oktober 2020. Ia menggantikan Royke Tumilaar, yang ditunjuk memimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Darmawan tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management Bank Mandiri sejak Agustus 2017.

Dia memang lebih banyak berkecimpung di bidang treasury, sejak merger Bank Mandiri pada 1999, hingga mendapat penugasan sebagai Group Head Treasury Bank Mandiri pada 2016. Adapun di luar treasury, dia pernah bertugas sebagai Regional CEO Bali & Nusa Tenggara Bank Mandiri pada 2015.

Pada RUPS Desember 2019, dia ditunjuk sebagai Direktur Treasury, International Banking, & Special Asset Management, yang juga bertanggung jawab atas upaya penyelesaian kredit bermasalah, masalah hukum, dan penyediaan solusi transaction banking wholesale segment.

Selain di Bank Mandiri, Darmawan pernah ditugaskan sebagai Direktur Keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada 2016 – 2017. Dia juga sempat menjabat Plt. Direktur Utama di perusahaan semen pelat merah itu pada periode Mei-Agustus 2017.

Jabatan Komisaris Utama PT Semen Kupang Indonesia juga pernah diemban Darmawan sejak November 2016 hingga Agustus 2017.

Selain Darmawan, Sigit Prastowo juga menyabet penghargaan sebagai The Best CFO: Excellent In Finance Transformation untuk kategori Finance Transformation.

Sigit berkiprah sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri setelah ditunjuk melalui keputusan RUPSLB pada Oktober 2020. Pria kelahiran 1971 ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan di BNI.

Pada 2019 hingga 2020, Sigit juga menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Bank DKI. Dia juga sempat menjadi Plt Direktur Utama Bank DKI pada 2018-2019.

