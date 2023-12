QRIS Kini Bisa Transfer, Tarik Tunai, Setor Tunai, Segini Biayanya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BADUNG – Bank Indonesia telah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tuntas. Terobosan anyar ini memiliki fitur transfer, tarik tunai, hingga setor tunai.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Arya Rangga Yogasati mengatakan QRIS Tuntas dapat digunakan untuk bertransaksi antarpengguna, bahkan dengan menggunakan layanan keuangan nonbank atau dompet digital.

”Dengan adanya QRIS Tuntas, mau masyarakat punya rekening bank atau hanya uang elektronik seperti Dana, OVO, GoPay, semua bisa tarik tunai,” kata Rangga dalam Sosialisasi QRIS Tuntas, Jumat (8/12/2023).

Rangga menjelaskan biaya untuk transfer, tarik tunai, maupun setor tunai melalui QRIS Tuntas lebih murah dibandingkan layanan reguler perbankan lainnya.

Biaya tarik tunai dengan QRIS Tuntas, misalnya, hanya Rp6.500 jika dilakukan di ATM berbeda bank (off us), lebih murah dibandingkan dengan tarik tunai off us reguler yang sebesar Rp7.500. sedangkan tarik tunai di ATM di bank yang sama tetap tidak dikenakan biaya.

Selain itu, tarik tunai melalui agen QRIS Tuntas tetap dikenakan biaya RP6.500, lebih murah dibandingkan biaya reguler sebesar Rp10.000-Rp20.000.

Untuk transfer on us dengan QRIS Tuntas tetap tidak dikenakan biaya. Adapun transfer di ATM berbeda dikenakan biaya Rp2.000 untuk transfer di bawah Rp100.000 dan Rp2.500 untuk nominal di atas Rp100.000.

Sementara itu, biaya setor tunai baik melalui agen maupun ATM berbeda bank dengan QRIS Tuntas dikenakan biaya Rp5.000.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati mengatakan QRIS Tuntas merupakan pengembangan fitur QRIS yang terlebih dahulu tersedia sebagai sistem pembayaran.

"QRIS Tuntas tuntas menawarkan keunggulan dan kemudahan. Qris tuntas memungkinkan pengguna transfer dana peer to peer serta tarik tunai di atm, cdm, atau agen," ujar Fitria dalam Sosialisasi Penggunaan QRIS Tuntas, Jumat (8/12/2023).

Salah satu keunggulan QRIS Tuntas ini ada pada keleluasaan penggunaannya. Transfer melalui QRIS Tuntas dapat dilakukan antar bank atau antara bank dengan dompet digital.

Untuk diketahui, BI meluncurkan QRIS Tuntas pertama kali pada Agustus 2023. Hingga 1 Desember 2023, baru Bank Mega dan Bank Sinarmas yang mengimplementasikan QRIS Tuntas secara penuh.

Adapun fitur transfer dan tarik tunai di lembaga nonbank baru tersedia di aplikasi DANA, sedangkan e-wallet lainnya masih dalam pengembangan.

