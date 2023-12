Kurs Dolar AS Terhadap Rupiah di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Jelang Pengumuman BI Hari Ini (21/12)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan berfluktuasi namun berpeluang ditutup menguat hari ini, Kamis (21/12/2023). Optimisme ini seiring dengan penentuan suku bunga acuan di Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi pada perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah akan cenderung fluktuatif namun berpeluang ditutup menguat di rentang Rp15.490- Rp15.550 per dolar AS.

Ia mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah. Dari sentimen eksternal, pelaku pasar masih menimbang sinyal The Fed yang mengisyaratkan telah selesai menaikkan suku bunga dan akan menurunkan suku bunga pada tahun 2024.

Goldman Sachs memperkirakan akan ada lima pemotongan suku bunga The Fed pada 2024, dengan sebagian besar pemotongan tersebut berpotensi dilakukan pada paruh pertama tahun ini. Pasar berjangka AS menunjukkan para pedagang memperkirakan peluang lebih dari 67% untuk penurunan 25 basis poin pada Maret 2024. Bank sentral diperkirakan baru akan memangkas suku bunga lebih lanjut pada April dan Mei tahun depan.

“Namun para pejabat Fed memperingatkan bahwa ekonomi masih berisiko, terutama jika inflasi tetap kaku dan memerlukan kebijakan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama dari The Fed,” kata Ibrahim dalam risetnya, dikutip Kamis (21/12/2023).

Selain itu. pada pekan ini 20-21 Desember 2023, BI menggelar RDG untuk memutuskan kebijakan moneter dalam negeri. BI diperkirakan mengikuti keputusan sejumlah bank sentral lainnya dengan menahan suku bunga acuan di level saat ini 6%.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (21/12/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.11 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.527 dan harga jual sebesar Rp15.547 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.375 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.675 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.375 15.675 E Rate 15.527 15.547 Bank Notes 15.375 15.675

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.52 WIB masing-masing sebesar Rp15.479 dan Rp15.560 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.250 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.250 15.800

E Rate 15.479 15.560

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.04 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.515 dan harga jual sebesar Rp15.535 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.275 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.625 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.275 15.625

E Rate 15.515 15.535

Bank Notes 15.275 15.625

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.501 dan Rp15.521.

Untuk bank notes BNI pada 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.350 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.700 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.350 15.700

E Rate 15.501 15.521

Bank Notes 15.350 15.700

