Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini, Rabu (10/1) saat Rupiah Melemah

Pada pukul 09.20 WIB rupiah mencatatkan pelemahan 0,20% atau 31 poin ke level Rp15.551 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dalam tren melemah pada perdagangan hari ini, Rabu, (10/1/2024). Adapun, mata uang Asia dan indeks dolar AS terpantau melemah pagi ini. Berikut nilai tukar atau kurs dollar BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Berdasarkan data Bloomberg, pukul 09.20 WIB rupiah mencatatkan pelemahan 0,20% atau 31 poin ke level Rp15.551 per dolar AS,sedangkan indeks dolar AS bergerak melemah 0,05% ke posisi 102,52.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya terpantau mayoritas melemah terhadap dolar AS . Misalnya yen Jepang turun 0,20%, dolar Singapura melemah 0,03%, dolar Taiwan melemah 0,14%, yuan China turun 0,08%, dan peso Filipina ambles 0,40%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.490- Rp15.550 hari ini.

Ada sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari mancanegara, spekulasi pelaku pasar sangat bias terhadap dolar AS menjelang data inflasi AS atau indeks harga konsumen utama yang dirilis pada Kamis, (11/1/2024) waktu setempat.

"Angka tersebut diperkirakan menunjukkan sedikit peningkatan inflasi pada bulan Desember, ditambah dengan kuatnya data nonfarm payrolls, memberikan The Fed lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama," ujar Ibrahim dalam riset Selasa, (9/1/2024).

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia di 2023 mencapai US$146,4 miliar, atau melonjak US$8,3 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2023 sebesar US$138,1 miliar.

Peningkatan cadangan devisa tersebut sejalan dengan sentimen pasar terkait prospek penurunan suku bunga dari bank sentral global terutama The Fed yang berdampak terhadap penguatan rupiah sebesar 0,73% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau 1,10% secara year to date (ytd) menjadi Rp15.396 per dolar AS.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (10/1/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.562 dan harga jual sebesar Rp15.582 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.380 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.680 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.380 15.680

E Rate 15.562 15.582

Bank Notes 15.380 15.680

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.22 WIB masing-masing sebesar Rp15.555 dan Rp15.578 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.505 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.655 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.505 15.655

E Rate 15.555 15.578

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.57 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.530 dan harga jual sebesar Rp15.550 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.325 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.625 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.325 15.675

E Rate 15.530 15.550

Bank Notes 15.325 15.675

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.558 dan Rp15.578.

Untuk bank notes BNI pada 10.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.395 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.690 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.395 15.745

E Rate 15.558 15.578

Bank Notes 15.395 15.745

