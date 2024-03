Sah! BRI (BBRI) Angkat Komisaris Baru, Intip Profilnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah memutuskan untuk mengubah jajaran kepengurusan di BRI, termasuk komisaris BUMN perbankan tersebut. Lantas, seperti apa sosoknya?

Sebagaimana diketahui, RUPST BRI yang berlangsung pada Jumat (1/3/2024) memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo dari jabatan Komisaris Independen. Kemudian, RUPST mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen baru di BRI.

"Haryo Baskoro Wicaksono baru menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Independen BRI setelah mendapatkan persetujuan OJK [Otoritas Jasa Keuangan] dan berdasarkan fit and proper test," ujar Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers RUPST BRI pada Jumat (1/3/2024).

Haryo Baskoro Wicaksono sendiri telah menduduki berbagai jabatan strategis. Terakhir, dirinya sempat menjabat sebagai Komisaris PT Transportasi Gas Indonesia sejak 2023 berdasarkan Sirkuler No. 882.CR-SH/CS-PD/11.2023 tertanggal 30 November 2023.

Sebelumnya, dia pernah didapuk sebagai Head Of Transformation & Subsidiaries, Bank Muamalat Indonesia 2023.

Adapun pada 2018 hingga 2022, dia menjabat sebagai Head of Risk Management, Head Of Governance & Compliance, Head of Internal Audit, Astra Financial-Astra Financial Conglomeration.

Lebih lama, dirinya sempat menduduki jabatan sebagai Head of Risk Management, FIF Group-Astra Group Subsidiaries sejak 2006 hingga 2018.

Selain itu, RUPST juga mengubah nomenklatur jabatan atau direktorat di BRI. Direktorat Bisnis Kecil dan Menengah diubah menjadi Direktorat Commercial Small and Medium Business. Lalu, Direktorat Jaringan dan Layanan diubah menjadi Direktorat Retail Funding and Distribution.

"RUPST pun kemudian mengalihkan penugasan nama-nama berikut direktur di direktorat tersebut," kata Sunarso.

Amam Sukriyanto menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI. Lalu, Andrijanto menjadi Direktur Retail Funding and Distribution BRI.

Berikut susunan komisaris dan direksi BRI setelah RUPST 2024:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama/Independen: Rofikoh Rokhim

Komisaris: Awan Nurmawan Nuh

Komisaris: Rabin Indrajad Hattari

Komisaris Independen: Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen: Heri Sunaryadi

Komisaris Independen: Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen: Agus Riswanto

Komisaris Independen: Nurmaria Rosa

Komisaris Independen: Haryo Baskoro Wicaksono*

Dewan Direksi

Direktur Utama: Sunarso

Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto

Direktur Keuangan: Viviana Dyah Ayu Retno K

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan: Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro: Supari

Direktur Digital dan Teknologi Informasi: Arga M. Nugraha

Direktur Commercial, Small, and Medium Business: Amam Sukriyanto

Direktur Retail Funding and Distribution: Andrijanto

Direktur Human Capital: Agus Winardono

Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Konsumer: Handayani

Direktur Kepatuhan: A. Solichin Lutfiyanto

