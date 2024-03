Jelang Libur Panjang Pekan Depan, Intip Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Penutupan Hari Ini (6/3)

Mata uang rupiah ditutup melemah pada perdagangan Rabu (6/3/2024) ke posisi Rp15.705 per dolar AS berdasarkan data Bloomberg.

Bisnis.com, JAKARTA - Libur panjang akan dinimakti masyarakat pada pekan ini bersambung ke awal pekan depan. Libur pada awal pekan ini (11/3/2024) terkait Libur Nyepi. Libur yang terlebih dahulu disambut oleh akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu.

Kondisi ini cocok untuk mengatur libur di dalam dan ke luar negeri. Lalu berapakah nilai tukar rupiah saat Ini? Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (6/3/2024) ke posisi Rp15.705 per dolar AS. Level nilai tukar rupiah berdasarkan acuan Bloomberg ini melemah 0,42% dibandingkan periode pembukaan hari ini.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebut pasar keuangan tengah menunggu penyataan dari Ketua Fed Jerome Powell. Pernyataan ini akan dirilis pada Rabu, untuk mengetahui isyarat lebih lanjut mengenai suku bunga AS. Powell diperkirakan akan mempertahankan retorika hawkishnya dan memberikan sedikit isyarat mengenai penurunan suku bunga, terutama karena inflasi AS masih stagnan.

"Untuk perdagangan besok (7/3/2024), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp15.680-Rp.15.740," kata Ibrahim dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (6/3/2024).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI sore hari ini, Rabu (6/3/2024)?

Kurs Dolar AS di BCA Penutupan Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 15.15 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.690 dan harga jual sebesar Rp15.720 berdasarkan e-rate. Lebih rendah dibandingkan posisi pembukaan.

Lalu, berdasarkan TT Counter, BCA pada pukul 15.16 WIB menetapkan harga beli turun ke level RP15.555, turun dibandingkan posisi pembukaan hari sebesar Rp15.605 per dolar AS. Sedangkan harga jual sebesar Rp15.855 per dolar AS.

Kurs Dolar AS di BRI Penutupan Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) pada penutupan pukul 15.36 menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp15.690 dan Rp15.715 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.640 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.700 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Penutupan Hari Ini

Adapun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) hanya menampilkan kurs pada pembukaan hari. pada pukul 09.05 WIB menetapkan special rate dengan harga beli sebesar Rp15.740 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.760 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dalam pembaharuan pukul 16.05 WIB, menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate masing-masing sebesar Rp15.693 dan Rp15.713.

Untuk bank notes pada penutupan hari menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.525 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.875 per dolar AS.

