Ada Libur Panjang Pekan Depan, Intip Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (8/3/2024)

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat seiring dengan pelemahan dolar AS dan rilis data cadangan devisa.

Jelang libur akhir pekan, berlanjut dengan libur Nyepi (11/3/2024), yang beriringan dengan awal puasa versi Ormas Muhammadiyah, nilai tukar rupiah menguat 0,15% atau 0,15 poin ke level Rp15.631. Sedangkan, indeks dolar terpantau melemah 0,02% ke level 102,807

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.17 WIB, mayoritas mata uang kawasan Asia terpantau bergerak ke arah yang beragam terhadap dolar AS, misalnya yen jepang menguat 0,07%. Lalu dolar Hong Kong dan dolar Singapura melemah secara bersamaan sebesar 0,01%

Lebih lanjut, dolar Taiwan menguat 0,11%, won Korea menguat 0,4%, peso Filipina mengalami penguatan 0,04% dan rupee India menguat 0,05% disusul oleh ringgit Malaysia menguat 0,3% Sedangkan, yuan China dan baht Thailand melemah 0,02% dan 0,05%

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan memperkirakan mata uang rupiah bergerak fluktuatif tetapi ditutup menguat terbatas di rentang Rp15.620—15.790 per dolar AS hari ini.

Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen global datang dari Ketua The Fed Jerome Powell yang mengatakan dalam kesaksiannya semalam bahwa The Fed memang berniat menurunkan suku bunga pada tahun 2024. Hal ini menjadi skenario yang baik bagi aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, pada akhir pekan jelang libur panjang (8/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.610 dan harga jual sebesar Rp15.630 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.480 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.780 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.19 WIB masing-masing sebesar Rp15.620 dan Rp15.645 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.565 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.715 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

Adapun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.56 WIB menetapkan TT Counter dengan harga beli sebesar Rp15.620 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.640 per dolar AS.

Kemudian, untuk bank notes, BMRI menetapkan harga beli Rp15.300 dan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar AS

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.621 dan Rp15.641.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.450 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

