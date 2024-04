Rupiah Menguat, Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Rabu (24/4)

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.165 per dolar AS hari ini, Rabu (24/4/2024). Bagaimana kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.165 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (24/4/2024).

Mengutip data Bloomberg, pukul 09.00 WIB, nilai tukar rupiah menguat 0,34% atau 54,5 poin ke Rp16.165 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi ketika indeks dolar melemah 0,04% ke 105,63.

Bersama dengan rupiah, mayoritas mata uang Asia terpantau bergerak menguat terhadap greenback. Yen Jepang menguat 0,02%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, dolar Singapura naik 0,15%, dan dolar Taiwan naik 0,24%.

Lalu won Korea Selatan menguat 0,64%, peso Filipina naik 0,26%, rupee India naik 0,03%, yuan China menguat 0,01%, ringgit Malaysia naik 0,07%, dan baht Thailand menguat 0,19%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup menguat di rentang Rp16.180-Rp16.260 per dolar AS hari ini.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi nilai tukar rupiah. Dari luar negeri, dolar masih berada di dekat level tertinggi lima bulan yang dicapai pada awal bulan April, karena memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed membuat para trader semakin banyak berinvestasi pada greenback.

“Investor sedang menunggu rilis angka produk domestik bruto AS dan data pengeluaran konsumsi pribadi bulan Maret 2024 ukuran inflasi pilihan The Fed pada akhir pekan ini untuk menilai arah kebijakan moneter,” kata Ibrahim dalam keterangan resmi, Selasa (23/4/2024).

Dari dalam negeri, sentimen datang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya baik Paslon 01 maupun Paslon 03 dan ini menjadi babak akhir setelah MK melakukan persidangan secara marathon selama 14 hari kerja.

Menurut Ibrahim, hasil tersebut cukup positif untuk investasi dan dunia usaha, karena secara prinsip ada dua hal yang menjadi pertimbangan keputusan stakeholder ekonomi. Pertama adalah kepastian, yang terkait dengan risiko. Pertimbangan kedua, adalah faktor imbal hasil, atau tingkat keuntungan

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (24/4/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.07 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.160 dan harga jual sebesar Rp16.180 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.300 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.300

E Rate 16.160 16.180

Bank Notes 16.000 16.300

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp16.153 dan Rp16.178 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.085 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.235 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.085 16.235

E Rate 16.153 16.178

