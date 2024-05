Bank Digital Milik BCA Rilis Kartu Debit Garuda Indonesia, Incar yang Berhobi Traveling

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Digital BCA alias Blu resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Garuda Indonesia. Melalui kerja sama ini, BCA Digital dan Garuda Indonesia akan meluncurkan kartu debit co-branding pada 2024.

Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati mengatakan perilisan kartu debit co-branding dengan Garuda Indonesia, lantaran 90% nasabah blu adalah Millenial dan Gen Z yang sangat suka traveling. Nantinya, perilisan kartu ini ditargetkan terbit pada kuartal IV/2024

“Kolaborasi ini juga sekaligus memperluas ekosistem digital kami guna memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai kebutuhan finansial para nasabah,” katanya dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kerja Sama BCA Digital dan Garuda Indonesia, Senin (20/5/2024)

Dia menyebut untuk mendapatkan kartu debit co-branding ini, nasabah cukup apply melalui aplikasi blu tanpa harus antre di cabang. Nasabah juga akan sekaligus terdaftar menjadi member GarudaMiles.

Dia menyebut, dengan kartu debit co-branding ini, nasabah yang bertransaksi akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti program perolehan mileage khusus dari BCA Digital, serta layanan premium dari Garuda Indonesia.

Kata Lanny, kartu ini akan dibuat dari PVC hasil daur ulang, guna mendukung kelestarian lingkungan sebagai bagian komitmen kedua perusahaan terhadap environmental sustainability atau keberlanjutan lingkungan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan kerja sama co- branding ini merupakan bentuk komitmen Garuda Indonesia untuk memberikan added value bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan bersama Garuda Indonesia melalui penggunaan aplikasi blu by BCA Digital.

Menurutnya, berbagai perkembangan teknologi saat ini turut mengubah behavior masyarakat dalam beraktifitas termasuk dalam merencanakan dan melakukan perjalanan.

“Pergeseran behavior masyarakat tersebut tentunya menjadi peluang yang harus kita respons dengan menghasilkan inovasi produk atau layanna yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Irfan melanjutkan kolaborasi bersama BCA Digital ini diharapkan tidak hanya akan dapat meningkatkan service value bagi pengguna jasa kedua perusahaan, namun juga merupakan upaya Garuda Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya khususnya generasi Z dan millennial yang merupakan mayoritas pengguna BCA Digital

“Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi nasabah dan pelanggan kedua perusahaan, serta turut menghadirkan terobosan baru dalam industri finansial dan penerbangan di Indonesia,” ucapnya.

Adapun, komitmen tersebut sejalan dengan visi kedua perusahaan yang akan terus memberikan layanan berkualitas dan inovatif bagi para nasabah, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia.

