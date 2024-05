Daftar Bunga Deposito Bank Digital 2024 usai BI Rate Ditahan, Tertinggi 9%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet bank digital menawarkan bunga deposito tinggi kepada para nasabah. Lantas, seperti apa kondisi suku bunga bank digital usai pengumuman BI Rate Mei 2024? Simak bunga bank digital 2024 terbaru dan tertinggi.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21-22 Mei 2024.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkap alasan Dewan Gubernur BI mempertahankan suku bunga acuan pada RDG bulan ini.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi sebesar 6,25%,” ujarnya dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (22/5/2024).

Perry mengatakan keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stabilitas serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Seiring dengan kebijakan BI terkait suku bunga acuannya, suku bunga deposito 1 bulan perbankan mengalami kenaikan 6 basis poin (bps) ke level 4,59% pada April 2024 dari bulan sebelumnya atau Maret 2024 yang berada pada level 4,53%.

Sementara, sepanjang tahun berjalan atau secara year to date (ytd), suku bunga deposito masih mengalami penurunan 10 bps, di mana pada Desember 2023 suku bunga deposito perbankan berada pada level 4,69%.

Berikut Daftar Suku Bunga Bank Digital Terbaru 2024:

Seabank

Melansir dari situs resmi perusahaan, SeaBank kini menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 2,75%. Di sini, nasabah dapat membuka deposito minimal saldo Rp1 juta. Adapun, jangka waktu simpanan mulai dari 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Nominal 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan <100 Juta 2,5% 2,5% 2,25% 2,25% >100 Juta 2,75% 2,75% 2,5% 2,5%

Bank Jago

Melansir dari situs resminya, PT Bank Jago Tbk. (ARTO) baru saja melakukan penyesuaian suku bunga per 2 Mei 2024, di mana untuk simpanan Rp1 juga hingga Rp49,99 juta menjadi 4,25% per tahun.

Kemudian, simpanan Rp50 juta hingga Rp99,99 juta menjadi 4,5% per tahun dan di atas Rp100 juta adalah 5% per tahun.

Di sini, nasabah dapat mengunci uang dengan tenor 1, 3, 6 atau 12 bulan. dengan saldo minimum Rp1 juta.

Blu BCA

Blu BCA adalah layanan perbankan yang dikembangkan oleh PT BCA Digital, anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Melansir dari situs resminya, suku bunga deposito yang ditawarkan berkisar 3,5% per tahun untuk dana minimal Rp1 juta hingga Rp9,99 juta. Sementara yang tertinggi mencapai 4,75% untuk dana yang ditempatkan di atas Rp1 miliar.

Krom Bank

PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi untuk menarik lebih banyak nasabah. Suku bunga deposito ditawarkan hingga 8,75% per tahun.

Adapun, dalam produk deposito berjangka, nasabah bisa menggunakan fitur untuk mengalokasikan dana sesuai tujuan jangka panjang, dengan memilih periode jatuh tempo sesuai rencana keuangan nasabah. Dalam satu akun, nasabah bisa membuat 20 deposito.

Amar Bank

PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun. Nasabah dapat menyetor dananya mulai dari Rp100.000

Melansir dari situs resmi perusahaan, Bank Amar menawarkan bunga deposito yang beragam sesuai tenor. Misal, untuk tenor 1 bulan, bunga yang ditawarkan mencapai 5,75% per tahun. Lalu untuk tenor 3 bulan mencapai 6% per tahun.

Selanjutnya, pada 6 bulan Bank Amar menawarkan bunga hingga 6,25%, sementara 12 bulan sebesar 7%. Kemudian, untuk tenor 18 bulan perseroan menawarkan bunga 7,5%.

Bahkan, apabila nasabah menyimpan dananya selama 24 bulan, maka Bank Amar mampu menawarkan bunga hingga 8% per tahun hingga mencapai 9% per tahun untuk simpanan dengan tenor 36 bulan

Allo Bank

PT Allo Bank Tbk. (BBHI) menawarkan deposito dengan suku bunga mulai 4% hingga 6%. Di mana, minimum setoran awal adalah Rp1 juta dengan tenor 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.

Bank Neo Commerce

Melansir dari situs resmi perusahaan, suku bunga deposito Bank Neo Commerce belum berubah sejak 15 Oktober 2023. Nasabah bisa menempatkan dananya minimum Rp100.000.

Adapun, jangka waktu deposito beragam. Misal, deposito WOW 7 hari mendapatkan suku bunga 5,5% per tahun. Sementara WOW 1 bulan 6,5% per tahun, dan WOW 3 bulan 7% per tahun

Kemudian, suku bunga WOW 6 bulan mendapatkan imbal hasil 7,5% per tahun serta WOW 12 bulan mencapai 8% per tahun.

Bank Raya

Berdasarkan keterangan tertulis manajemen PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO), perseroan menawarkan bunga deposito mulai 3% hingga 3,5% dengan pilihan tenor 1, 3, 6, 12, 24 hingga 36 bulan

Tak hanya itu, Bank Raya juga menawarkan produk simpanan layaknya deposito dengan minimal setoran awal Rp50 juta. Adapun, untuk tenor 1 bulan bunga yang didapatkan 4%, 3 bulan mendapatkan bunga 4,25%, 6 bulan dengan bunga 4,5%, 12 bulan dengan bunga 5%, dan tenor 24 bulan dengan bunga 6%.

