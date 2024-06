Rupiah Menguat pada Awal Pekan, Cek Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat menuju level Rp16.245 pada perdagangan awal pekan hari ini, Senin (3/6/2024).

Mengutip data Bloomberg, rupiah menguat 7,50 poin atau 0,05% menuju level Rp16.245 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS dibuka melemah 0,15% menuju posisi 104,51.

Adapun mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Won Korea, semisal, menguat 0,65% dan yen Jepang sebesar 0,16%. Sementara itu, ringgit Malaysia, rupee India, serta yuan China kompak melemah masing-masing 0,04%, 0,18% dan 0,04%.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, ekonom mewanti-wanti risiko peningkatan inflasi, terutama imported inflation, seiring tren nilai tukar rupiah yang masih cenderung melemah. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya mengatakan risiko tersebut perlu tetap diwaspadai meski laju inflasi diperkirakan kembali melandai pada periode Mei 2024.

“Risiko terkait imported inflation masih perlu diwaspadai seiring dengan melemahnya nilai tukar yang berlanjut pada Mei 2024 ini,” katanya kepada Bisnis, Minggu (2/6/2024).

Banjaran memperkirakan, inflasi pada Mei 2024 akan mencapai 0,7% secara bulanan (month-to-month/mtm). Sementara secara tahunan, tingkat inflasi diperkirakan mencapai 2,95% (year-on-year/yoy), turun tipis dibandingkan dengan inflasi pada April 2024 yang sebesar 3,0%.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (3/6/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.27 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.213 dan harga jual sebesar Rp16.233 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.08 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.100 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.100 16.400

E Rate 16.213 16.233

Bank Notes 16.100 16.400

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.01 WIB masing-masing sebesar Rp16.210 dan Rp16.235 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.155 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.305 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.155 16.305

E Rate 16.210 16.235

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.240 dan harga jual sebesar Rp16.260 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.350

E Rate 16.240 16.260

Bank Notes 16.000 16.350

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.196 dan Rp16.216.

Untuk bank notes BNI pada 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.075 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.425 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.075 16.425

E Rate 16.196 16.216

Bank Notes 16.075 16.425

