Awas Dijebak! Ini Daftar 537 Pinjol Ilegal per Juni 2024 yang Akan Menguras Rekeningmu

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 537 pinjol ilegal yang perlu diwaspadai per bulan Juni 2024 ini. Jangan sampai Anda terjebak pada iming-iming manisnya.

Kasus jeratan pinjol alias pinjaman online tak lagi memandang usia dan jabatan. Bahkan belakangan ini, viral jika PT Indofarma Tbk. pun terjerat pinjol.

Perusahaan anak dari emiten BUMN farmasi, PT Indofarma Tbk. (INAF) diperkirakan menelan kerugian Rp1,26 miliar akibat pinjaman online alias pinjol.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Shadiq Akasya, mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut bukan dalam rangka kepentingan perusahaan, sehingga membuat anak perusahaan INAF yakni PT Indofarma Global Medika (IGM) merugi.

“Pinjaman melalui fintech bukan untuk kepentingan perusahaan terindikasi merugikan IGM senilai Rp1,26 miliar,” ujar Shadiq dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Sebelum Indofarma, muncul juga kasus polwan yang membakar suaminya karena pinjaman online.

Mengacu pada alasan ini, masyarakat perlu waspada ketika hendak mengajukan pinjaman. Jika memang terpaksa, masyarakat bisa mengajukan pinjaman pada pinjol yang legal dan sudah terdaftar OJK.

Namun sebelumnya, Ada juga perlu tahu bahwa ada 537 pinjol saat ini yang masuk ke dalam status ilegal.

Ini Daftar 537 Pinjol Ilegal per Juni 2024

1. SAKU TEMAN - Butuh Uang Tunai Tanpa Agunan

2. CEPAT TUNTAS - Butuh Uang Tunai Tanpa Agunan

3. Kami hadir - Butuh Uang Tunai Tanpa Agunan

4. Dana Berkah

5. Daun Hijau

6. Dana Dompet-Pinjaman Online

7. Abadi Dana - Pinjaman Dana

8. PinjamanKu - Dana Cepat Pinjaman KTA Online

9. Pohon Pinjaman

10. Pohon Rupiah - Pinjaman uang tunai tanpa jaminan

11. Pohon Pinjaman

12. Pohon emas

13. Pinjaman pohon kelapa

14. KSP Dompet Go

15. KSP-SKY LIGHT

16. KSP Kilat

17. Pinjaman dana cicil

18. Dana mudah Cicil-PINJAMAN

19. Pinjaman Dana Uang

20. Dana Mudah Uang

21. Dana Easy--Pinjaman Online

22. DuitKu-Pinjaman Online

23. Cash Aman

24. Ksp Kami Rupiah

25. Fulus gesit

26. KSP Ujung Jari--Dana Cepat bisnis online

27. Tuntasin

28. Bantu Teman

29. Ayo Pinjem

30. GOCAP CEPAT - Pinjem Duit Gak Pake Ribet

31. Darurat dompet

32. Pinjem Dong-Aplikasi Pinjaman Cepat

33. Darurat Dompet

42. SuryaRupiah-Uang Online

43. Rupiah Mudah-KTA Online

44. Rupiah Dompet - Sangat andal

45. Dunia Uang

46. Tunai Kilat-Pinjaman Tunai

47. Dana Darurat-Pinjaman Tunai

48. Pinjam Uang-Uang Kilat

49. Money Bagus-Pinjaman kilat

50. Dana Cepat - Pinjaman Online Super Kilat

51. TKE - Pinjaman dana kilat online tanpa jaminan

52. Dana Kilat

53. gampang pinjam

55. Saku Kilat - Pinjam Uang Dan Dana Cepat

56. BambuLoan-Cari Pinjaman uang seluruh Internet

57. UangPlus - Pinjam uang lebih gampang

58. Pinjam duit

59. Pinjam Duit - Pinjam Uang jadi lebih cepat

60. Goduit - Pinjaman dana darurat

61. PinjamanKu

62. Solusi Tunai - pinjaman dana kta online

63. Pinjaman Duit-KTA Online ACC

64. Pinjam Mudah-Uang Online

65. CAIRKAN - Aplikasi Pinjol Maha Asik

66. Kami OKe - Aplikasi Pinjol Langsung Cair

67. Indonesia Uang-Pinjaman Aman

68. Teman Uang

69. Cash Dana Kilat

70. Kredit Kilat - Layanan

71. PinjamQ - KSP Pinjaman Dana Online

72. Pinjam Kami Go KSP Pinjaman Uang Online Cepat

73. KSP ADN Kami Rupiah

74. Dompet Mandiri - Dana Online

76. DANA MITRA

77. KSP MITRA DANA

78. Dana Mitra

79. MITRA DANA

80. HUJAN - MANIS

81. Talangan - Bantuan Dana Cepat

82. Pinjaman Nyata - Pinjaman Cepat Bunga Rendah

83. Pinjaman tunai-Pinjam uang Suku bunga rendah

84. Uang Kilat-Pinjaman Tanpa Jaminan Bunga Rendah

89. Rupiah Petir

90. BayarHelper - Pinjaman Uang Cepat

91. Dana online-Pinjam Uang Cepat Mudah

92. Wall in - Pinjaman uang cepat

93. Uang Cepat

94. Pinjaman modal-Pinjam Rupiah Online Tanpa Hipote

96. Ayo Credo - Solusi Dana Talangan Anda

97. Ayo Credo | Solusi Dana Talangan Anda

98. PATUNGAN - Solusi Dana Dadakan Anda

99. Pinjaman Dana Cepat - Solusi Kemudahan Pinjaman

100. danagratis--Kredit Dana Pinjaman Online Aman Cepat

101. BossCash-Kredit Dana Pinjam Uang Online Aman Cepat

102. UTunai & Kredit

103. Cashray - Fast Cash Loan

104. Dana Pinjam - Pinjam Tanpa Ribet

105. Dana Pinjam Online Plus+

109. LetsGoRupiah - Ayo pinjam dana online sekarang!

110. Pinjam Dana

111. Pinjam Dana -Pinjam Dana Mudah Online Tanpa Agunan

112. Dana Pinjam Extra

113. Pinjam Uang Cepat - Cair Kilat dan Mudah

114. Tunai Kita Cair - Pinjam Uang Cepat Mudah Info

115. Rupiah Plus Cepat Cair - Info Pinjam Cepat & Mudah

116. Tunaiku Cepat Cair - Info Pinjam Uang Cepat&Mudah

117. Di pinjam- pinjam uang cepat online cair

118. Pinjam Mudah Cair Cepat-mudah uang cepat

119. Cepat Cair

123. Uang Kilat

124. Rupiah Kilat - Pinjaman Online Cepat Cair

125. Kreditpedia - Pinjam Cepat Kredit Dana Rupiah

126. PCASH - Pinjam Uang

127. Pinjam Mangga

128. Uang Cash

130. Uang Datang - Pinjaman untuk keuangan anda

131. Datanglah Ke Uang

132. Ambil uang

133. Uang Titipan - Ambil Dimana dan Kapan Saja

134. GO Cash - Dana Cepat, Usaha Lancar

135. Tunai Kita - Pinjam Kilat dan Mudah

136. Rupiah Get

137. Easy Cash - Pinjaman Uang Online KTA Cepat Cair

138. DANAKAMI - Mudahnya Ajuin Dana Cepat Cair diSini

139. Putus asa pinjaman-Pinjaman Uang Online Cepat Cair

140. Pinjaman Uang

141. Kuredi - Pinjaman Dana Online Uang Cepat

142. SuperCash-Pinjaman Uang Online Tanpa Jaminan

169. RupiahKilat - Online kredit pinjaman

170. Kredit Pinjaman Tanpa Agunan(KTA)

171. Kredit Pinjaman Tanpa Agunan

172. Pinjaman Tanpa Kartu Kredit Mudah & Cepat

173. Uang Koo 1st - Pinjaman Tunai Tanpa Agunan

174. Mudah dipinjam - Pinjaman Dana Cepat Tanpa Agunan

175. KreTA-Kredit Pinjaman Uang Tunai Tanpa Agunan

176. Pohon Rupiah - Pinjaman uang tunai tanpa jaminan

177. KAMI BANTU - Cicilan Talangan Tanpa Kartu

179. Kami Bantu

180. DuitSaku - kredit lancar, persetujuan cepat

181. KUNCI BANTUAN - pjm uang

182. Bantuan Cepat

183. Bantuan Siaga

184. SAKU PERTAMA - BANTUAN TALANGAN TANPA JAMINAN

185. Talangan - Bantuan Dana Cepat

186. Uang Pinjaman

187. Pinjaman Uang

188. PINJAMANKU

189. Pinjamanku - Cara Cepat Mendapat Pinjaman

191. PinjamanKu- Aman, Cepat dan Terpercaya

192. DompetDeti Koperasi

194. Ngreditin aja-Pinjaman kredit

195. DokuKU - Pinjaman Kredit Online Cepat tanpa agunan

196. Mokredit

197. Kredit Hope

198. Kredit All Pro - Rupiah Online

199. CashKredit

200. Kredit Ku - Pinjaman Murah KTA

201. Kredit Instan - Pinjaman Online Cepat & Mudah

202. Pinjaman Dana - Uang Rupiah Kredit Kita UTunai Pro

203. Hi Juta - Online Kredit

204. Katupat Plus - Pinjaman Online Tunai Kredit Cepat

205. Kami Kas-Pinjama Dana Online

206. Tunai Yuk - Kredit Dana Online

207. Dana Joy-Pinjama dana online

208. Pinjaman Tunai Online-pinjaman tunai dana online

209. Modal Duit - Pinjaman Dana Online

210. UANG - pinjaman tunai dana online cepat

211. Cepat Uang - Pinjaman Dana Online Uang

212. Kredit Cepat

213. Kredit Karet

214. Mitra Kredit

215. Pinjaman Kredit Xunfei

216. Kredit Penuh-Pinjaman Cash

217. Kredit Dana Pinjaman Uang Online Aman Cepat

218. DearRupiah - Kredit Uang Kilat

219. Kredituang

220. HATURNUHUN KREDIT - Memberi Bukti Bukan Cuma Janji