4 Daftar Bank Digital dengan Bunga di Atas 7% per Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 4 bank digital di Indonesia yang memberikan bunga deposito di atas 7% per tahun.

Bunga bank menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan nasabah ketika henda menyimpan uang.

Sebab semakin besar bunga yang diberikan bank, maka akan semakin banyak pula nilai tambah dari tabungan nasabah.

Sejauh ini, ada beberapa bank digital yang mampu memberikan bunga di atas 7% per tahun. Jelas ini lebih tinggi daripada apa yang ditetapkan Bank Indonesia.

Sebagaimana diketahui, suku bunga deposito perbankan masih mencatatkan peningkatan seiring dengan keputusan Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga acuan ke level 6,25% pada April 2024 lalu.

Berikut adalah bank digital yang memberikan bunga deposito di atas 7% per tahun:

1. Bank Saqu

Bank Saq menawarkan fitur Busposito. Fitur ini memungkinkan pembukaan deposito bersama, makin banyak yang ikut, maka tawaran bunga makin tinggi. Di sini, bunga simpanan bisa mencapai 7%.

2. Bank Neo Commerce

Bank Neo Commerce menawarkan bunga yang beragam. Misalnya saja deposito WOW 7 hari mendapatkan suku bunga 5,5% per tahun.

Sementara WOW 1 bulan 6,5% per tahun, dan WOW 3 bulan 7% per tahun. Kemudian, suku bunga WOW 6 bulan mendapatkan imbal hasil 7,5% per tahun serta WOW 12 bulan mencapai 8% per tahun.

3. Krom Bank

Krom Bank menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi untuk menarik lebih banyak nasabah. Suku bunga deposito ditawarkan hingga 8,75% per tahun.

4. Bank Amar

Bank Amar menawarkan bunga di atas 7,5 % untuk tenor 18 bulan perseroan.