Daftar Bunga Deposito Bank Digital, Ada yang Baru per Juli 2024!

Berikut ini daftar suku bunga deposito bank digital per Juli 2024, dari Seabank, Bank Jago, hingga Bank Neo Commerce.

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet bank digital berlomba-lomba menawarkan bunga deposito tinggi hingga tembus 9% per tahun demi menjaring nasabah. Salah satu pemain bank digital pun meluncurkan produk deposito terbaru dengan bunga 7,5% per tahun.

Sebagaimana diketahui, penawaran suku bunga deposito bank digital memang kerap lebih tinggi dari industri. Level ini melebihi suku bunga deposito yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Juli 2024, BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%. Langkah ini diambil dalam tiga bulan berturut-turut setelah RDG BI periode April 2024 terjadi kenaikan suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) dari sebelumnya 6%. Kenaikan suku bunga acuan saat itu menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023.

"Transmisi kebijakan moneter berjalan semakin baik," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI pada beberapa waktu lalu (17/7/2024).

Menurutnya, transmisi suku bunga acuan BI terhadap bunga bank tetap stabil diiringi likuiditas perbankan yang tetap terjaga sejalan tambahan likuiditas makroprudensial dan aliran masuk portofolio asing.

Meski begitu, tercatat suku bunga deposito perbankan mengalami peningkatan. Tercatat, bunga deposito satu bulan perbankan mencapai level 4,63% pada Juni 2024.

Posisi bunga deposito pada Juni 2024 naik dibandingkan bunga deposito pada bulan sebelumnya atau Mei 2024 di level 4,61%. Namun, suku bunga deposito tetap mengalami penurunan jika dibandingkan pada akhir tahun lalu atau Desember 2023 di level 4,69%

Berikut Daftar Suku Bunga Bank Digital per Juli 2024

1. Seabank

SeaBank menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun, dengan kurun jatuh tempo 1, 3, dan 6 bulan. Nasabah dapat membuka deposito minimal saldo Rp1 juta. Adapun, penempatan deposito relatif dalam jangka waktu singkat, mulai dari 1 bulan.

2. Superbank

Bank digital kongsi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) atau Superbank resmi meluncurkan produk deposito Superbank yang menawarkan bunga hingga 7,5% per tahun untuk tenor mulai 1 bulan.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan deposito Superbank hadir untuk melengkapi berbagai pilihan produk simpanan yang aman dan mudah bagi nasabah Superbank, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.

“Produk ini juga menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dan mengoptimalkan nilai setiap rupiah yang disimpan, sehingga membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih cepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

3. Bank Jago

Melansir dari situs resmi perusahaan, suku bunga deposito Bank Jago untuk simpanan Rp1 juta hingga Rp49,99 juta ditetapkan sebesar 4,25% per tahun.

Lalu, simpanan sebesar Rp50 juta hingga Rp99,99 juta yang menjadi 4,75% per tahun, dari semula 4,5% dan simpanan Rp100 juta ke atas menjadi 5,25% per tahun

4. Blu BCA

Blu BCA adalah layanan perbankan yang dikembangkan oleh PT BCA Digital, anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Melansir dari situs resminya, suku bunga deposito yang ditawarkan berkisar 3,5% per tahun untuk dana minimal Rp1 juta hingga Rp9,99 juta. Sementara yang tertinggi mencapai 4,75% untuk dana yang ditempatkan di atas Rp1 miliar.

5. Krom Bank

PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi untuk menarik lebih banyak nasabah. Suku bunga deposito ditawarkan hingga 8,75% per tahun.

6. Amar Bank

PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun. Nasabah dapat menyetor dananya mulai dari Rp100.000

Melansir dari situs resmi perusahaan, Bank Amar menawarkan rate berupa suku bunga deposito, di mana untuk tenor 1 bulan bunga yang ditawarkan mencapai 5,75% per tahun. Lalu untuk tenor 3 bulan mencapai 6% per tahun.

Selanjutnya, pada 6 bulan Bank Amar menawarkan bunga hingga 6,25%, sementara itu 12 bulan sebesar 7%. Kemudian, untuk tenor 18 bulan perseroan menawarkan 7,5%.

Lebih lanjut, apabila nasabah menyimpan dananya selama 24 bulan, maka Bank Amar menawarkan bunga hingga 8% per tahun. Sedangkan, untuk tenor 36 bulan mencapai 9% per tahun.

7. Allo Bank

PT Allo Bank Tbk. (BBHI) menawarkan deposito dengan suku bunga mulai 4% hingga 6%. Di mana, minimum setoran awal adalah Rp1 juta.

8. Bank Neo Commerce

Melansir dari situs resmi perusahaan, suku bunga deposito Bank Neo Commerce belum berubah sejak 15 Oktober 2023. Nasabah bisa menempatkan dananya minimum Rp100.000.

Adapun, jangka waktu deposito beragam. Misal, deposito WOW 7 hari mendapatkan suku bunga 5,5% per tahun. Sementara WOW 1 bulan 6,5% per tahun, dan WOW 3 bulan 7% per tahun

Kemudian, suku bunga WOW 6 bulan mendapatkan imbal hasil 7,5% per tahun serta WOW 12 bulan mencapai 8% per tahun.