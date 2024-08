Penjurian Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2024 Masuki Tahap Akhir, Pemenang Ditetapkan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Penjurian ajang Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2024 memasuki tahap akhir dan para pemenang untuk setiap kategori penghargaan telah ditetapkan pada Rabu (14/8/2024).

BIFA 2024 mencakup tiga kategori utama, yaitu industri perbankan, asuransi, dan multifinance.

Ketua Dewan Juri BIFA 2024 sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkapkan bahwa proses penjurian kali ini berlangsung cukup ketat. Dewan juri tidak hanya menilai berdasarkan kinerja perusahaan secara kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif.

"Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya kami mencapai kesepakatan mengenai siapa yang layak menjadi yang terbaik," ujar Suwandi saat ditemui di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Suwandi menjelaskan bahwa tahap pertama penjurian dimulai dengan perumusan metodologi untuk menentukan kriteria penilaian, seperti pertumbuhan aset, pertumbuhan dana pihak ketiga, serta net interest income. Setelah itu, tim Bisnis Indonesia mengumpulkan data kuantitatif untuk kemudian dinilai oleh dewan juri guna penentuan pemenang.

Ajang penghargaan tahunan ini memberikan penghargaan pada beberapa kategori, termasuk penghargaan untuk bank yang dibagi berdasarkan kelompok bank dengan modal inti (KBMI). Kategori KBMI terdiri dari empat kelompok, yaitu KBMI 1 (modal inti kurang dari Rp6 triliun), KBMI 2 (modal inti Rp6–14 triliun), KBMI 3 (modal inti Rp14–70 triliun), dan KBMI 4 (modal inti lebih dari Rp70 triliun). Selain itu, penghargaan juga diberikan untuk bank syariah, bank digital, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pada kategori asuransi, penghargaan dibagi menjadi asuransi umum dan asuransi jiwa, termasuk asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah. Sementara itu, di kategori multifinance, penghargaan diberikan kepada perusahaan go public dan non go public berdasarkan aset.

Selain Suwandi, Dewan Juri BIFA 2024 terdiri dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman D. Hadad, Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Lulu Terianto, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) 2011-2017 Julian Noor, serta Akademisi Binus Doddy Ariefianto.