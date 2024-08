Tugu Insurance jadi Jawara di HR Excellent Award 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) mendapatkan rating pengelolaan HR Excellent Award dari SWA Media Group sebagai penyelenggara yang bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LMFEB) Universitas Indonesia.

Kegiatan tersebut adalah 'The 15th Indonesia HR Excellence Conference & Awarding 2024' dengan tema 'Building Agility and Work Experience Towards Future-Ready Organization' untuk mendorong praktik manajemen HR yang excellent di Indonesia, dimana emiten anak BUMN ini berhasil meraih predikat Very Good pada kategori Reward Management & Talent Retention Strategy.

Kegiatan ini sukses menjaring partisipan sebanyak 55 perusahaan, di mana para peserta melakukan kegiatan presentasi dan tanya jawab oleh dewan juri secara online. Pada tahun ini perusahaan peserta datang dari berbagai sektor, di antaranya industri perbankan, lembaga keuangan nonbank, consumer goods, manufaktur, perkebunan, pertambangan, dan energi, transportasi, distribusi, telekomunikasi, hingga sejumlah startup.

Dalam penjurian para peserta dibagi ke sejumlah kategori bidang HR yang menjadi peminatan, di antaranya, kategori Learning and Development (L&D) and Knowledge Management, Reward Management and Talent Retention Strategy, HR Digitization and People Analytics, Employer Branding and Talent Acquisition, serta Wellbeing Management. Di mana, pada hasil akhir penilaian, para peserta perusahaan akan mendapatkan rating pengelolaan HR mulai dari Excellent, Very Good, dan Good.

Adapun, kegiatan tersebut dilakukan karena pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kini sedang mengalami disrupsi yang menantang, salah satunya perkembangan teknologi yang cukup pesat sehingga menyebabkan perubahan tren di dunia kerja. Kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi terkini akan memberi peluang lebih untuk memenangkan persaingan di dalam bisnis.

Emil Hakim selaku Direktur Keuangan dan Jasa Korporat Tugu Insurance sangat mengapresiasi event ini karena perusahaan perlu berupaya membangun ketangkasan organisasi dengan memanfaatkan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan mereka, agar kinerja perusahaan terus tumbuh dan berkelanjutan. “Semoga penghargaan ini dapat memperkuat budaya dan lingkungan kerja yang positif serta mempertahankan komitmen kami kedepannya melalui inovasi-inovasi produk dan layanan, sehingga kami dapat terus menjadi perusahaan asuransi yang dapat diandalkan,” jelasnya.