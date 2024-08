Makin Diandalkan Nasabah, Kopra by Mandiri Raih Pengakuan Global

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berkomitmen untuk memperkokoh kedudukan sebagai bank dengan pangsa pasar wholesale terbesar di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank berlogo pita emas ini dengan memperkuat layanan digital bagi nasabah wholesale melalui Super Platform Kopra by Mandiri.

Berkat keunggulan layanan Kopra by Mandiri, bank pelat merah ini berhasil mendulang empat penghargaan di ajang The Digital Banker Global Transaction Banking Innovation Awards 2024. Bank bersandi saham BMRI ini dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Best Bank for Cash Management in Indonesia, ⁠Best Bank for Cash Management in South East Asia, ⁠Best Bank for Trade Finance in Indonesia, dan ⁠Best Bank for Trade Finance in South East Asia.

Apresiasi ini diberikan kepada Bank Mandiri atas pencapaian perseroan mengelola dan mengembangkan layanan digital yang menghadirkan solusi layanan finansial terbaik bagi nasabah. Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri BD Budi Prasetyo menyatakan pengakuan ini tidak terlepas dari komitmen perseroan untuk terus melakukan transformasi digital untuk menjadi partner finansial pilihan utama nasabah.

“Penghargaan ini juga mencerminkan dedikasi Bank Mandiri untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan semakin diandalkan nasabah. Ke depan, Bank Mandiri akan terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan masyarakat” ujar BD Budi di Jakarta, Jumat (23/8).

BD Budi menyatakan hingga Juni 2024, Kopra by Mandiri telah melayani solusi perbankan bagi lebih dari 160.000 korporasi. Tak hanya di dalam negeri, solusi Kopra by Mandiri juga sudah dapat diakses di 5 negara berbeda yakni di Indonesia, Singapura, Hongkong, Shanghai (Tiongkok), dan Dili (Timor Leste).

Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, telah berhasil mengelola 611 juta transaksi hingga kuartal II 2024. Jumlah tersebut tumbuh 17% year on year (yoy) dari posisi yang sama tahun lalu sebanyak 522 juta transaksi.

Sedangkan nilai transaksi nasabah wholesale yang terjadi di Kopra by Mandiri menembus Rp 10.000 triliun per Juni 2024, meningkat 10% yoy dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp 9.125 triliun.

Dalam melayani nasabah korporasi, Kopra by Mandiri menyediakan layanan seperti Cash management, Trade Finance, dan Value Chain untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional nasabah untuk melayani nasabah domestik, nasabah domestik dengan cabang di luar negeri, dan multi-national companies yang dapat diakses melalui Kopra Portal maupun integrasi langsung dengan sistem nasabah dengan Kopra Host-to-Host.

Untuk layanan Trade Finance sendiri, Kopra by Mandiri berperan sebagai komponen krusial dalam perdagangan domestik maupun global, serta menyediakan solusi keuangan bagi importir dan eksportir.

BD Budi menyatakan melalui Kopra by Mandiri, nasabah Trade Finance dapat menerbitkan dan menerima Letter of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Standby L/C, Bank Garansi termasuk verifikasi warkat Bank Garansi dan pembiayaan transaksi perdagangan secara daring.

Seiring dengan itu, Kopra by Mandiri juga menyediakan layanan Cash Management yang komprehensif mulai dari transfer, pembayaran tagihan, payroll, auto debit, virtual account, hingga pengelolaan likuiditas.

BD Budi optimis layanan Kopra by Mandiri akan semakin meningkat seiring inovasi yang akan terus dilakukan oleh perseroan. Dalam waktu dekat, Kopra by Mandiri akan memperkenalkan "All-New Transactional Experience" untuk terus memposisikan Kopra by Mandiri sebagai market leader untuk solusi digital wholesale.

“Strategi kami untuk terus mendorong kinerja Kopra by Mandiri tidak hanya menggarap nasabah-nasabah korporasi, namun juga menggarap ekosistem bisnis dari nasabah tersebut. Hal ini kami lakukan dengan menyediakan solusi sektoral, baik solusi finansial maupun non finansial, untuk berbagai sektor industri seperti sektor kesehatan, pelabuhan, dan edukasi,” paparnya.

Untuk terus melengkapi solusi ekosistem, Kopra by Mandiri memfasilitasi ekosistem closed-loop dari supplier, distributor, hingga ke retailer dan nasabah perorangan dengan integrasi solusi Kopra by Mandiri dan Livin’ by Mandiri melalui layanan Kopra Bill Reminder untuk mengirimkan tagihan dari Kopra langsung ke Livin' serta Kopra to Livin' Financing untuk memberikan fasilitas percepatan penerimaan pembayaran invoice untuk supplier individual yang terhubung langsung ke Livin' milik supplier.