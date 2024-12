Bank Jago Raih Penghargaan Tempat Kerja Nyaman dan Inklusif

Bank Jago raih Best Employer Brand for Below 1,000 Employees di LinkedIn Talent Awards 2024 atas upaya menciptakan lingkungan kerja inovatif dan inklusif

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Jago Tbk dinobatkan sebagai The Best Employer Brand for Below 1,000 Employees dalam ajang LinkedIn Talent Awards 2024. Penghargaan ini diberikan oleh LinkedIn, platform profesional terbesar di dunia, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Bank Jago membangun citra positif sebagai tempat bekerja yang nyaman, inovatif, dan inklusif.

LinkedIn Talent Awards adalah penghargaan berbasis data yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil memimpin evolusi dunia kerja, dengan menonjolkan kemampuan luar biasa mereka dalam beradaptasi, berinovasi, dan berkreasi di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks, di mana kecerdasan buatan (AI) memainkan peran besar.

Penghargaan ini dihasilkan melalui analisis data oleh tim LinkedIn Insights, yang menilai sejumlah faktor penting, seperti keterlibatan, kinerja, hasil, serta dampak yang dihasilkan dari penggunaan LinkedIn Talent Solutions.

Salah satu kategori utama dalam ajang ini adalah Best Employer Brand, yang memberi penghargaan kepada perusahaan yang berhasil mengembangkan merek pemberi kerja yang kuat dan mampu berinteraksi secara bermakna dengan publik.

Dalam kategori ini, Bank Jago dinobatkan sebagai pemenang Best Employer Brand for Below 1,000 Employees karena berhasil menonjolkan kualitas perusahaan meski dengan jumlah karyawan kurang dari 1.000 orang.

Pratomo Soedarsono, Head of People & Culture Bank Jago menilai penghargaan yang diberikan Linkedin merupakan apresiasi dan pengakuan organik dari publik atas kerja keras Bank Jago dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan retensi karyawan, dan menarik talenta terbaik.

“Bank Jago selalu berupaya memperkuat employer branding melalui komunikasi yang konsisten tentang nilai-nilai perusahaan, budaya kerja, serta manfaat dan peluang yang ditawarkan kepada karyawan,” tutur Pratomo atau yang biasa disapa Tommy.

Menurut Tommy, nilai-nilai perusahaan yang kuat adalah salah satu pilar utama yang mendorong karyawan untuk berkomitmen pada tujuan bersama. Hal ini juga menciptakan budaya kerja yang inklusif dan lingkungan kerja yang sehat, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang.

“Nilai-nilai yang harus melekat dalam keseharian Jagoan adalah life-centricity atau selalu berupaya mencari solusi digital yang dapat melayani segala kebutuhan hidup manusia, lalu purposeful growth atau punya semangat untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Kemudian fearless creativity atau berani untuk menantang normativitas dan menciptakan solusi-solusi yang kreatif, dan yang terakhir empowered agility atau cepat beradaptasi dengan perubahan serta tepat dalam mengambil keputusan,” paparnya.

Sebagai bank berbasis teknologi yang terintegrasi dalam ekosistem digital, Tommy menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar bagi Bank Jago adalah mencari talenta digital yang kompeten dan kredibel. Talenta digital menjadi kunci dalam menghadapi revolusi digital yang semakin pesat. Tidak hanya di perbankan, kelangkaan talenta digital telah menjadi isu besar di banyak sektor industri.

“Bagi Bank Jago, talenta digital bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya perusahaan yang berorientasi pada inovasi dan kolaborasi. Setiap talenta yang bergabung dengan Bank Jago harus punya nilai-nilai positif yang mencerminkan semangat perusahaan, yakni kemampuan untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan yang terus berkembang,” papar Tommy.

Dengan penghargaan ini, Tommy mengatakan Bank Jago akan semakin termotivasi untuk tidak hanya meningkatkan inovasi terhadap layanan perbankan, tetapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang mendukung talenta-talenta terbaik untuk tumbuh dan berkembang.

“It's all about the people behind Bank Jago atau biasanya kita sebut Jagoan. Terima kasih buat para Jagoan karena keseharian kalian bekerja dengan nyaman, kolaboratif, dan inovatif menjadi cerita yang menarik untuk di-share di media sosial Bank Jago, terutama Linkedin," ujar Tommy.