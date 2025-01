Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat Rupiah Dibuka Menguat, 10 Januari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.208,5 per dolar AS pada perdagangan Jumat (10/1). Cek kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI!

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.208,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (10/1/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,05% atau 8,5 poin ke posisi Rp16.208,5 per dolar AS. Indeks dolar melemah 0,02% ke posisi 109,15.

Mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang dan rupee India masing-masing melemah 0,01% saat mata uang lainnya mencatatkan penguatan.

Dolar Hong Kong dan dolar Singapura masing-masing menguat 0,03% dan 0,02%. Dolar Taiwan dan won korea Selatan turut menguat masing-masing 0,09% dan 0,01%.

Peso Filipina dan yuan China turut mencatatkan penguatan masing-masing 0,25% dan 0,01%. Ringgit Malaysia dan baht Thailand juga menguat masing-masing 0,16% dan 0,03%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah itu dipengaruhi sejumlah sentimen. Dari luar negeri, pasar masih memperhatikan potensi kebijakan ekonomi Presiden Terpilih AS Donald Trump dan penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fe yang hanya 39 basis poin pada 2025.

Sementara itu sentimen domestik yang mempengaruhi kurs antara lain keikutsertaan Indonesia ke dalam BRICS bisa dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan tidak hanya dengan China, tapi dengan Brasil dan Afrika Selatan maupun negara Timur Tengah.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.57WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.170 dan harga jual sebesar Rp16.195 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.047,50 dan Rp16.347,50 per pukul 08.06 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.08 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.047,50 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.347,50 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 01.04 WIB masing-masing sebesar Rp16.180 dan Rp16.280 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.065 dan Rp16.365 sampai dengan waktu yang sama.