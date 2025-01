Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat Rupiah Melemah, Senin 13 Januari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.271 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (13/1/2025).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.271 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (13/1/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, dibuka melemah 0,50% atau 81 poin ke posisi Rp16.271 per dolar AS. Indeks dolar turun 0,01% ke posisi 109,64.

Sejumlah mata uang di Asia lainnya juga mengalami pelemahan. Dolar Taiwan melemah 0,21%, peso Filipina melemah 0,45%, rupee India melemah 0,13%, dan baht Thailand melemah 0,07%.

Mata uang yang menguat antara lain Yen Jepang sebesar 0,18%, dolar Singapura menguat 0,02%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, won Korea Selatan menguat 0,16%, serta yuan China menguat 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pada perdagangan awal pekan ini, Senin (13/1/2025), mata uang rupiah bergerak fluktuatif, tetapi ditutup menguat pada rentang Rp16.1300 — Rp16.200.

Sentimen yang mempengaruhi laju rupiah antara lain terkait kegelisahan pasar menjelang rilis data penggajian nonpertanian di AS periode Desember 2024, yang kemungkinan akan menjadi faktor dalam prospek suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Dari dalam negeri, program makan bergizi gratis yang telah berjalan dinilai akan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia, meski masih menyisakan banyak tantangan.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.41 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.260 dan harga jual sebesar Rp16.285 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.095 dan Rp16.395 per pukul 08.11 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.15 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.095 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.395 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.220 dan Rp16.290 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.145 dan Rp16.445 sampai dengan waktu yang sama.