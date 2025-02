Bukan Rp8.170, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 3 Februari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.441,5 per dolar AS pada perdagangan awal pekan ini, Senin (3/2). Cek kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.441,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (3/2/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,84% atau 137 poin ke level Rp16.441,5. Indeks dolar AS naik 0,23% ke level 109,7.

Sejumlah mata uang Asia mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,41%, dolar Hong Kong melemah 0,03%, dolar Singapura melemah 0,93%, dan dolar Taiwan melemah 1,2%.

Selain itu, won Korea Selatan melemah 0,13%, peso Filipina melemah 0,49%, yuan China melemah 0,05%, serta baht Thailand melemah 1,05%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa sejumlah sentimen masih akan mempengaruhi pergerakan rupiah dari sisi global, salah satunya Presiden AS Donald Trump yang berancang-ancang untuk menerapkan perang dagang.

Trump memberikan ancaman ke negara-negara BRICS apabila tidak memakai dolar AS. Pekan lalu, bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed pun mempertahankan suku bunga acuannya.

Dari dalam negeri, kondisi kelas menengah juga dilai mengalami permasalahan akibat banyak perusahaan bangkrut serta banyak karyawan terkena PHK. Pada saat bersamaan, program makan bergizi gratis yang mulai berjalan turut menjadi perhatian investor.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.435 dan harga jual sebesar Rp16.465 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.300 dan Rp16.600 per pukul 08.05 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.29 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.300 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.600 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.443 dan Rp16.473 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.360 dan Rp16.560 sampai dengan waktu yang sama.