Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, Senin 3 Maret 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.595 per dolar AS pada perdagangan Senin (3/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.595 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (3/3/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah dibuka melemah 0,86% ke level Rp16.595 per dolar AS. Sementara itu, mata uang dolar AS tercatat melemah 0,37% ke level 107,21.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi, yakni yen Jepang yang menguat 0,17%, won Korea Selatan melemah 0,03%, dolar Taiwan menguat 0,02%, yuan China turun 0,05%, dan dolar Singapura naik 0,22%.

Kemudian peso Filipina naik 0,08%, rupee India melemah 0,36%, ringgit Malaysia menguat 0,12%, dan baht Thailand naik 0,20%.

Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, pelaku pasar perupaya mengukur dampak dari pengumuman kebijakan terkait energi yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump.

Data klaim pengangguran AS juga melonjak lebih dari yang diharapkan pada pekan sebelumnya. Pasar juga disebut menunggu rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi AS dalam kaitannya dengan keputusan suku bunga bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) di masa mendatang.

Dari dalam negeri, pasar merespons negatif terhadap badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri manufaktur yang masih terus berlanjut, imbas banyaknya pabrik yang menutup operasinya. Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya kelas menengah yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.36 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.515 dan harga jual sebesar Rp16.535 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.390 dan Rp16.690 per pukul 08.00 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.19 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.390 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.690 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.503 dan Rp16.531 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.420 dan Rp16.620 sampai dengan waktu yang sama.