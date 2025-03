Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 6 Maret 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.283,5 per dolar AS pada perdagangan Kamis (6/3). Cek kurs di BNI, BRI, Bank mandiri, dan BCA hari ini!

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.283,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (6/3/2025).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 29 poin atau 0,18% ke level Rp16.283,5 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah sebesar 0,13% menuju posisi 104,14.

Mata uang lain di Asia juga menguat. Won Korea naik sebesar 0,49% bersama rupee India sebesar 0,36%. Sementara itu, peso Filipina dan ringgit Malaysia juga menguat dengan persentase masing-masing 0,07% dan 0,28%.

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, menyebut bahwa sentimen pergerakan mata uang global terdorong penerapan tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump terhadap China, Kanada, dan Meksiko mulai pekan ini.

Sementara itu, fokus pasar juga tertuju pada kemungkinan langkah stimulus tambahan dari China saat Kongres Rakyat Nasional dimulai. Pemerintah China diharapkan menguraikan kebijakan baru untuk mendukung perekonomiannya, terutama dalam menghadapi hambatan perdagangan.

Beijing juga berencana meningkatkan belanja fiskal dan menjanjikan kebijakan yang ditargetkan untuk mendorong konsumsi swasta dalam beberapa bulan mendatang.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.01 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.290 dan harga jual sebesar Rp16.310 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.140 dan Rp16.440 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.04 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.140 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.440 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.278 dan Rp16.303 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.200 dan Rp16.400 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 08.58 WIB masing-masing sebesar Rp16.270 dan Rp16.300.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual senilai Rp16.425. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.25 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Rabu pukul 09.18 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.150 dan Rp16.500.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.288 dan harga jual sebesar Rp16.308 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.120 dan jual sebesar Rp16.420. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.