Tok! BBCA Bagikan Dividen Rp300 per Saham setara Rp36,98 Triliun untuk Tahun Buku 2024

BCA (BBCA) telah membagikan dividen interim Rp50 per saham pada akhir 2024. Sisa nilai dividen per saham yang akan ditebar sebesar Rp250 per saham.